www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.54 р. 100 JPY: 57.08 р.
EUR: 73.56 р. 10 CNY: 92.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Дороги Владивостока
Распечатать

Судьба Золотого моста во Владивостоке решится под Новый год

12 Декабря 2013, 18:52 | Владивосток

Содержание моста через Золотой Рог и низководного моста Де-Фриз - Седанка оценили в 460 млн рублей за два ближайших года.

Ранее губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ потребовал расторгнуть договор с компанией "Техноторг", обслуживавшей мост через бухту Золотой Рог, после того, как 19 ноября движение по мосту было почти остановлено из-за ледяной корки на дорожном полотне моста. Выяснилось, что компания-подрядчик "Техноторг" не провела здесь своевременно обработку противогололедными реагентами.

Департамент государственного заказа Приморского края объявил аукцион на выполнение работ по содержанию мостов во Владивостоке максимальной стоимостью 459 млн 612,876 тыс. рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Срок действия контракта - по 31 декабря 2015 года.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 27 декабря включительно. Торги намечены на 30 декабря.

Работы финансируются из бюджета Приморского края.

Согласно техзаданию, подрядчик обязан обеспечить круглогодичное бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по объектам, а также сохранность всего имущества, входящего в состав каждого объекта.

В экстремальных ситуациях (дорожно-транспортные и иные чрезвычайные происшествия техногенного или природного характера, стихийные бедствия, другие непредвиденные обстоятельства) в целях обеспечения безопасности участников движения и пассажиров, подрядчик обязан известить госзаказчика и самостоятельно принимать решения по приведению проезжей части в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, изменению направления движения транспортных средств, временному ограничению и запрещению проезда по повреждённым или опасным для движения участкам объекта, установке необходимых знаков и приспособлений

Для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и обеспечению нормативного содержания искусственных сооружений подрядчик обязан организовать круглосуточное дежурство ремонтных бригад в выходные и праздничные дни, а также ежедневное круглосуточное дежурство снегоуборочной и другой необходимой техники.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: Золотой мост  миклушевский  аукцион 






Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним09:01, 13.12.2013#

    епта это получается почти 500000 в день на оба моста и 250000 на один мост в день. вот где можно бабла то отжать не по детски

  • Капустин10:46, 13.12.2013#

    Ага бабла. . . . Держи карман шире. . . у тебя есть первоначальный капитал 30% от суммы тендера?? да и Там где администрация там жопа. . Кидают не по детски. . . . . . Проходили уже. . . . .

  • Псевдоним09:43, 13.12.2013#

    Все уже за вас попилено и продано. . .

  • приморский10:09, 14.12.2013#

    Мосты повиснут на шее жителей края до скончания века будем теперь содержать из своего кармана.

  • Псевдоним10:35, 14.12.2013#

    Только дураку не понятно что мосты станут гирей на шее приморцев, если финансирование будет за счет городского бюджета. Это все равно что подарить бентли студенту. Ну повыпендеривается перед телками, а когда нужно будет масо поменять или колесо, то стипендии не хватит. К тому же долги городского бюджета и проценты по ним уже составляют 25% горбюджета, так что владивостокцы уже на 1/4 в долг живут.

  • Ага10:46, 14.12.2013#

    Нет, а правда интересно, что там можно такого делать на 630 тысяч рублей в день?

  • Primorskiy11:15, 14.12.2013#

    460 млн рублей!? точно золотой мостик. . . 15 миллионов ему цена обслуживания за два года пока мост до 5 лет! вывод прост - воровство.

  • Псевдоним16:07, 16.12.2013#

    Калькуляцию стоимости работ по обслеживанию мостов в студию!

  • Псевдоним00:06, 17.12.2013#

    еще + театр и нахренарена = подъем экономики!!! )))

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru