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Судьба Золотого моста во Владивостоке решится под Новый год
Содержание моста через Золотой Рог и низководного моста Де-Фриз - Седанка оценили в 460 млн рублей за два ближайших года.
Ранее губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ потребовал расторгнуть договор с компанией "Техноторг", обслуживавшей мост через бухту Золотой Рог, после того, как 19 ноября движение по мосту было почти остановлено из-за ледяной корки на дорожном полотне моста. Выяснилось, что компания-подрядчик "Техноторг" не провела здесь своевременно обработку противогололедными реагентами.
Департамент государственного заказа Приморского края объявил аукцион на выполнение работ по содержанию мостов во Владивостоке максимальной стоимостью 459 млн 612,876 тыс. рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Срок действия контракта - по 31 декабря 2015 года.
Заявки на участие в аукционах принимаются до 27 декабря включительно. Торги намечены на 30 декабря.
Работы финансируются из бюджета Приморского края.
Согласно техзаданию, подрядчик обязан обеспечить круглогодичное бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по объектам, а также сохранность всего имущества, входящего в состав каждого объекта.
В экстремальных ситуациях (дорожно-транспортные и иные чрезвычайные происшествия техногенного или природного характера, стихийные бедствия, другие непредвиденные обстоятельства) в целях обеспечения безопасности участников движения и пассажиров, подрядчик обязан известить госзаказчика и самостоятельно принимать решения по приведению проезжей части в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, изменению направления движения транспортных средств, временному ограничению и запрещению проезда по повреждённым или опасным для движения участкам объекта, установке необходимых знаков и приспособлений
Для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и обеспечению нормативного содержания искусственных сооружений подрядчик обязан организовать круглосуточное дежурство ремонтных бригад в выходные и праздничные дни, а также ежедневное круглосуточное дежурство снегоуборочной и другой необходимой техники.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним10:35, 14.12.2013#
Только дураку не понятно что мосты станут гирей на шее приморцев, если финансирование будет за счет городского бюджета. Это все равно что подарить бентли студенту. Ну повыпендеривается перед телками, а когда нужно будет масо поменять или колесо, то стипендии не хватит. К тому же долги городского бюджета и проценты по ним уже составляют 25% горбюджета, так что владивостокцы уже на 1/4 в долг живут.
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епта это получается почти 500000 в день на оба моста и 250000 на один мост в день. вот где можно бабла то отжать не по детски