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Российский автопром спасут утилизация и чиновники
Кроме утилизации большие надежды по оживлению автопроизводства возлагаются на чиновников
Министр промышленности и торговли РФ Денис МАНТУРОВ не прогнозирует роста авторынка, хотя и обещает отрасли широкую правительственную поддержку. Об этом он заявил журналистам при посещении дилерского центра Mazda технохолдинга "Сумотори".
"Сегодня перед нами стоит задача максимально выровнять то падение производства и продаж автомобилей, которое наблюдается в последнее время, - пояснил министр. - С этой целью в правительстве ведется обсуждение закона, по которому будет ограничиваться эксплуатация коммерческого автотранспорта по его возрасту. Общественные слушания также уже прошел другой законопроект - о переходе с транспортного налога на экологический. Суть предлагаемых изменений заключается в том, чтобы взимать налог не с мощности автомобиля, а с его экологического класса. Это будет стимулировать пользователей к приобретению транспортных средств более высокого экологического класса".
По словам Дениса Мантурова, в правительстве сейчас прорабатывается вопрос о переводе региональных госструктур на транспорт с моторами, работающими на газовом топливе. С рядом субъектов Федерации такие договоренности уже достигнуты, и до конца года в рамках этой программы будет реализовано не менее 2 тыс. автомобилей. К весне 2015 года список присоединившихся к "газификационной" программе регионов должен быть существенно расширен. Войдет ли в него Приморский край, пока неизвестно, так как Дальний Восток в этом вопросе имеет свою особую специфику.
Объявленную правительством в августе нынешнего года новую программу автомобильной утилизации, министр промышленности и торговли предпочитает называть "программой поддержки спроса". По этой программе, как известно, возможны два варианта обмена старого автомобиля на новый. Первый - это собственно утилизация, когда сдается автомобиль, полностью выработавший свой ресурс, и второй - обмен через систему trade-in, когда сдаваемая машина вновь поступает в торговый оборот. Как отметил Денис Мантуров, в сентябре, сразу после вступления программы в действие, доля утилизируемых автомобилей составляла около 96%. Сегодня же этот показатель снизился до 70%, а доля обмениваемых по "трейд-ину" машин, напротив, возросла, что позволяет говорить именно о поддержке спроса, а не только утилизации.
На вопрос о том, будет ли продлено действие программы утилизации и после 1 января 2015 года, Денис Мантуров ответил, что все будет зависеть от результатов продаж.
"Если дилеры сумеют продать те 170 тыс. автомобилей, которые заложены в программу, и будут еще заявки, то мы рассмотрим этот вопрос. Пока говорить об этом еще рано. Согласно последним данным, в рамках программы реализовано 98 тыс. автомобилей".
Технохолдинг "Сумотори" в свою очередь, продемонстрировал министру свою работу в этом направлении, познакомив Дениса Мантурова с одним из участников утилизационной программы, как раз оформлявшем сделку во время визита министра. Счастливый обладатель новенькой Mazda CX-5 попросил министра сфотографироваться с ним на память у только что приобретенного автомобиля.
Кроме утилизации большие надежды по оживлению автопроизводства возлагаются также на чиновников, которым с июля нынешнего года разрешено приобретать только машины, сделанные в РФ. Поскольку к таковым сегодня относятся также популярные в госструктурах Toyota Land Cruiser Prado, собираемые на владивостокском "Соллерсе", пересадка чиновников на автомобили отечественного производства стала реальностью, которая также окажет свое положительное влияние на авторынок.
Дмитрий ФОМИЧЕВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото автора.
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