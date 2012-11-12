Стройки, которые потерял Владивосток

«ЗР» составил карту заброшенных строек экс-столицы АТЭС.

Объекты, построенные во Владивостоке в преддверии саммита АТЭС в сентябре этого года, живое свидетельство тому, что строить можно много и быстро. Но есть примеры и другого рода - что стройки по различным причинам могут быть заброшены на долгие годы и своим печальным видом напоминать о каком-то неблагополучии - о несостоятельности инвестора или собственника, невнимании к объекту государства, тупиковом имущественном споре, об отпавшей в объекте необходимости и пр. Часто причин целый клубок. В итоге, как говаривал классик, «избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей…». А ведь это ненормально.

Руины «Лесного квартала»

В центре нового жилого района Владивостока «Лесной квартал», который находится на ул. Русской вблизи 1000-коечной больницы, находится коробка недостроенного большого 6-этажного кирпичного здания. На одной из стен каменщиками давным-давно была выложена победная дата кладки - 1989 год. В принципе коробка корпуса была сделана полностью, выставлялась даже столярка, но затем закончился Советский Союз - и необходимость в новой больнице, специализированной «на камнях в почках», которая должна была здесь проновоселиться, отпала. И вот уже более 20 лет как на этой стройплощадке, что говорится, «конь не валялся». Над одним из входов выросла пара деревьев в два этажа высотой.



Проектом «Лесного квартала» предполагалась реанимация «лесного» долгостроя. И это было бы логично - здесь под одной крышей могли бы одновременно разместиться и садик и школа и много чего еще, что сейчас очень необходимо для жителей этого жилого района. Но реанимации не получилось. Вполне вероятно, что эти руины благополучно простоят до логичного сноса, как этого недавно дождался снесенный в начале этой же ул. Русской недостроенный аэровокзал.

Мебельная фабрика побеждает время

Иногда время шутит с народом злые шутки. Когда в 90-х промелькнула информация, что, возможно, во Владивостоке будет достроена мебельная фабрика в районе Второй Речки, этому бурно протестовала общественность, полагая, что на новом предприятии будет процветать вредное производство, отравляющее жизнь в ближайших жилых районах. Слух оказался ложным - строительство не возобновилось, и руины этого долгостроя все еще можно наблюдать, проезжая мимо по железной дороге. Если же сюда пройти, что можно сделать практически беспрепятственно, то можно понять, что объект был серьезный. Если бы его запустили, то сегодня могли бы заниматься на нем, что называется, «глубокой переработкой древесины» и предлагать на экспорт не «дрова» и «кругляк», а мебель.

Наверное, однажды этот недострой тоже снесут под какой-нибудь коммерческий проект. А что касается вредности мебельного производства, то на бизнес-карте России в прошлом году во Владивостоке было отмечено 33 адреса мебельных производств. Вероятно, они абсолютно безвредны - «без шума и пыли», потому что против них сегодня никто не протестует.

Школа долгостроя

В районе ул. Черняховского на южном склоне природного амфитеатра стоит недостроенное здание школы. Стоит с тех советских времен, когда другие ближайшие школы были до предела перегружены и порой переходили на работу в трехсменку. А ведь тогда мечтали о переводе школ на учебу в одну смену! Ввод этой в эксплуатацию должен был разгрузить ситуацию. Но сдачи пока не сбылось. В начале 90-х еще как-то повезло недостроенной в километре от нее другой школе - на ул. Каплунова, строительство которой удалось спасти через перепрофилирование объекта, на которое нашлись средства.

Впрочем, в 90-х «демографическая яма» поглотила «недорожденных» на ближайших улицах детей, и актуальность строительства объекта отпала. Но, как знать, возможно, когда во Владивостоке раз и навсегда решится вопрос с садиками, то окажется, что не хватает школ. В частности, здесь. Известно, что вблизи этого недостроя к 2015 году предполагается построить новые жилые дома в общей сложности почти на тысячу квартир.

«Свечка» на Авроровской

Прошло уже более семи лет, как владивостокская компания ООО «Приморинвестстрой» была признана банкротом, и с тех пор неприкаянной «свечкой» стоит коробка большого 16-этажного кирпичного дома по адресу Авроровская, 30. Пожалуй, каких-то полгода не хватило строителям в середине прошлого десятилетия, чтобы завершить здесь свое дело - шли отделка, остекление, монтаж внутренних систем. Теперь трудно представить, что этот дом когда-то будет достроен. При этом на корпусе здания уже заметны разрушения, причиненные ему стихийными природными бедами, на которые так богат наш город…

Организованное в апреле 2005 г. ТСЖ «Оникс» не смогло организовать для дальнейшего строительства правопреемников «площадей» в этом здании. Всего здесь насчитывается более 9 тыс. кв. метров помещений жилого и нежилого назначения, которые давно могли бы радовать собственников и арендаторов. Но «наследники» - физические и юридические лица - не смогли найти общий язык…

Однажды несколько лет назад прошел слух, что все доли в этом доме пытается выкупить некий «единый застройщик», собирающийся довести дело до ума. Но результат остался прежним. Дом как стоял, так и стоять намерен. Твердо, как непримиримые спорщики.

Во Владивостоке можно назвать еще ряд недостроенных многоэтажных жилых домов, которые сегодня заброшены инвесторами, строителями и собственниками в разной степени готовности. Среди них - 10-этажка на ул. Тобольская, 11, «Некрасов-2», 12-этажка на ул. Шилкинской, два 10-этажных дома на ул. Борисенко в районе б. Тихой-Патрокла и другие.

Забытый санаторий «Коралл»

Пятиэтажное недостроенное здание санатория с двухэтажной пристройкой в районе ст. Седанки связывают с находящимся рядом действующим санаторием «Амурский залив». Но известно, что оно в 80-х строилось как будущий санаторий «Коралл». На профсоюзные средства. Еще в советское время стройка была вялотекущей из-за слабого финансирования, характерного в то время для таких объектов, но стены все-таки успели выгнать и приступили к кровле. На том и бросили. Хотя для завершения этого строительства достаточно было около года. С переходом в рыночную экономику профсоюзы не потянули финансирование, да и потребность в новом санатории как бы отпала, потому что даже действующие здравницы города оказались лишними, и некоторые из них даже исчезли. А ведь это объекты той самой индустрии туризма и отдыха, на которую сегодня делается определенная ставка в развитии города!

Объект охраняется. Есть предположения, что в середине прошлого десятилетия здесь была сделана робкая попытка завершить строительство дома , но ее следов на объекте уже не заметно. Когда-то одним из инвесторов было сделано проектное предложение загородить этот недострой довольно большим зданием со стороны ул. Маковского, чтобы его не было видно с «гостевой» трассы, но загородить так и не удалось, потому что разрешение дали на здание пониже.

Было предположение, что «Коралл» попробуют достроить к саммиту АТЭС, чтобы частично разместить гостей, но саммит, можно сказать, «проехал мимо». Вероятно, гости города даже любовались им из автобусов и автомобилей, проезжая и по «старой» трассе, и по новой - от Аэропорта до о. Русский, не зная, что этой стройке на сегодня больше лет, чем многим из них.

Клиника поликлиники

Можно считать, что большой семиэтажный корпус межрайонной поликлиники на ул. Стрелковой переживает клиническую смерть. Строительство этого объекта было важным инфраструктурным дополнением обделенному после массового строительства жилья социалкой большому району города - восточнее парка Минного городка. Наверное, для поликлиники было недостаточно удачно выбрано место - общественный транспорт сейчас сюда «не заглядывает». Но корпус поставили, подготовили под спецмонтаж внутренних систем и на том бросили. Не потому, что объект оказался ненужным, а по той же причине, что не хватило денег, даже когда их печатали для миллионных зарплат.

Сегодня беда прошла - уже находятся деньги строить объекты здравоохранения с «нуля», но на этот махровый долгострой их опять нет и вряд ли появятся. Наверное, можно было бы снести этот «позор» бульдозером, но снос - это тоже удовольствие не из дешевых. С другой стороны, есть в городе примеры, когда подобные объекты все-таки ждал счастливый конец - это здание краевого диагностического центра на ул. Черемуховой и неподалеку от него - переделанное из недостроенного рыбацкого медкомплекса бизнес-здание 1-й очереди «Черемушек».

Возможно, этот заброшенный объект уже не нужен здесь в прежней роли, но его можно было бы достроить, например, под городской реабилитационный центр бомжей и безработных, где их можно было бы лечить и учить…

Такие нужны детсады

Администрация Владивостока прилагает большие усилия по вводу новых детских садиков, достройки недостроенных, возвращению изъятых из социального оборота детских дошкольных зданий и помещений к прежней специализации. Однако есть еще резервы. Об этом можно судить по аналогично оставшимся еще с советских времен коробкам детсадов, расположенных в начале ул. Жигура и на ул. Невельского - метрах в двухстах от недостроенной межрайонной поликлиники на ул. Стрелковой. Только в эти два садика могли бы ходить около 400-500 детей. Но не ходят. Их места частично занимают машины, но большей частью пустуют. Здания остаются недостроенными и портят облик улиц, на которых они находятся.



Баня, в которой не помоешься

Баням, как и людям, иногда везет, а иногда не везет. Например, повезло однажды бане на ул. Комсомольской, которая усилиями инвестора и строителей превратилась в известный в городе торговый центр «Игнат». А вот более именитой прежде бане «Бодрость» в районе ул. Фонтанной, где в прошлом многие знаменитые люди города становились чище и свежее, не повезло. На стыке эпох она ушла в реконструкцию, из которой так и не вышла. Из двухэтажного здание превратилось в трехэтажное, но на этом запал надолго пропал. Затем как-то в 2000-х гг. предпринималась попытка оживить реконструкцию объекта, но она вновь потерпела фиаско. А ведь эта баня могла бы процветать и быть любима, если бы ее достроили, осовременили, добавили фитнеса и пр. Само ее расположение в центре города - козырное, что ли.

Комплекс на «Постышева» и центр на ул. Тобольской

Считается, что этот современный комплекс может стать «главной изюминкой» развивающейся большой общественно-деловой и рекреационной зоны в районе Второй Речки-Постышева. Но кризис 2008 года подорвал возможности инвесторов, и хотя совершались заметные усилия продолжить это строительство, но они оказались недостаточны.

Аналогичную участь брошенного объекта разделяет с другими еще один, к которым причастны эти же инвесторы и строители - многофункциональный центр на ул. Тобольской, который должен стать «центровой точкой» для бизнеса, торговли и услуг в районе Третьей Рабочей.



Пока неизвестно, как долго эти объекты будут оставаться заброшенными. Даже подготовка к саммиту АТЭС не смогла оживить их и подарить городу.

Виктор КУДИНОВ, газета "Золотой Рог".

P.S. Пожалуй, это довольно скупая картина по ситуации с заброшенными стройками Владивостока. Она может быть хорошо дополнена, но стоит ли сыпать соль на раны…