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Во Владивостоке «Милленниум» поменял орбиту и презентовал новые возможности
Хорошо известный владивостокский салон европейской мебели и света «Милленниум» теперь находится по новому адресу – на Океанском проспекте, 112 а. Сменив «орбиту», он не изменил своему курсу и продолжает знакомить приморцев с актуальными новинками интерьерной моды и самыми свежими коллекциями знаменитых фабрик Италии, Германии, Испании. Презентация новых возможностей салона состоялась в минувшую пятницу, 5 октября.
Красную ленту, символизирующую открытие, торжественно перерезали генеральный директор компании «Милленниум» Эльвира БЕЛОВА, владелец фабрики VERARDO Пьерантонио ЗАККАРИН и глава российского представительства Ренато ПАДОВАНИ. (Итальянские гости специально проделали путь длиной в 9000 км для того, чтобы поздравить своего дальневосточного партнера с новосельем). А первым, кто переступил порог обновленного салона, стала самая юная и самая очаровательная гостья - полугодовалая Маша, сделавшая свои первые шаги при надежной маминой поддержке.
«Это очень символично, поскольку главное, на что ориентирован «Милленниум», - это не мода на тот или иной стиль, не погоня за брендами, а человек, которому должно быть комфортно в созданном специально для него интерьере, - прокомментировал один из гостей мероприятия. – Здесь ставят на семейные ценности, на тепло домашнего очага, который должен согревать близких тебе людей, несмотря на катаклизмы за окном. Именно этим нас когда-то подкупил «Милленниум», и с тех пор мы идем по жизни вместе не один год. И дети на самом деле очень рано становятся клиентами салона: здесь им предлагают совершенно особенные детские комнаты и даже настоящие мини-офисы, «растущие» вместе с ними и приучающие их с раннего возраста распознавать правильную мебель и формировать правильное окружение».
Камерно, уютно, стильно и в то же время очень по-домашнему - таким, по мнению гостей мероприятия, получилось пространство нового салона. Роскошные и в то же время очень функциональные, «чуткие» кухонные, спальные и гостиные зоны влюбляют в себя уже с порога. Среди представленных марок - хорошо известные приморцам имена: VERARDO, FRIGHETTO, BERLONI, PEDINI, MODULNOVA и другие. Каждую из фабрик связывает с «Милленниумом» не один год совместной работы, давно переросшей в крепкую дружбу. Помимо этого, ежегодно круг партнеров пополняется новыми именами, а шоу-румы владивостокского и хабаровского салонов - искушающими соблазнами. И новые открытия не заставят себя ждать. До ближайшего приятного – и значимого для региона – события остается пара недель.
Татьяна СУШЕНЦОВА.
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