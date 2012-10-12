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Во Владивостоке лучшие товары получили награды
Победители конкурса «Лучший товар Владивостока в 2012 году» среди предприятий мясоперерабатывающей, рыбной и молочной промышленности получили награды.
Заявки на участие в конкурсе подали восемь предприятий, которые представили колбасу, ветчину, сосиски, рыбные пресервы, мороженое и другие изделия.
В результате органолептической оценки образцов и экспертизы представленных документов победителями городского конкурса «Лучший товар Владивостока в 2012 году» среди предприятий мясоперерабатывающей, рыбной и молочной промышленности были названы следующие товары. В категории «Колбасы и колбасные изделия» лучшими были признаны товары от Торгового Дома «ВИК»); ООО «Велес-М», ООО «Ратимир»; «Надежда-95», ООО «Производственное объединение «Самур». В производстве рыбной продукции отличились ООО «Тернер-ДВ» и ООО «Рыбный мир». Лучшее мороженое представило ООО «Фабрика мороженого».
Представителям этих предприятий были вручены дипломы за подписью главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. Кроме того, вышеназванные компании получили право размещать на этикетках и упаковках победивших товаров специальный знак «Лучший товар Владивостока в 2012 году».
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