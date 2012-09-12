Россия в ВТО: дискуссии не прекращаются

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа, ZRPRESS. О переменах, которыми сулит России вступление во Всемирную торговую организацию, дискуссии в среде экономистов и политиков не прекращаются даже сейчас, когда наша страна официально примкнула к ВТО. О том, что ждет нашу экономику и потребителей в связи с этим событием, нам рассказал директор филиала БКС Премьер во Владивостоке Алексей Исаков.

ВТО и экономика

Сняв торговые барьеры, Россия получит очень сильных конкурентов по целому ряду отраслей в лице иностранных компаний. Они, обладая более совершенными технологиями, методами продвижения и ресурсами, могут серьезно потеснить российские аналоги.

Вместе с тем, как известно, Россия, вступая в ВТО, настояла на переходном периоде для автомобильной промышленности, сельского хозяйства, сельхозмашиностроения, легкой промышленности, что дает возможность подготовиться к переменам, избежав шока. Сумеют ли российские предприятия за 5-10 лет так усовершенствовать свою продукцию и методы ее продвижения так, чтобы впоследствии выдерживать глобальную конкуренцию - это другой вопрос.

В целом мы считаем, что вступление в ВТО создаст мощный стимул для более серьезного подхода к реформированию экономики страны и регионов, повышению эффективности промышленности, улучшению конкурентной среды. Капитализация компаний во многих секторах особенно с сильным экспортным потенциалом должна увеличиваться. Вступление России в ВТО в целом может позитивно сказаться на российском фондовом рынке и инвестициях, приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию, в регионы может увеличиться в разы. К примеру, за пять лет, прошедших после вступления Вьетнама в ВТО, ПИИ в этом государстве выросли почти в три раза.

Конечно, решающее влияние на состояние фондового рынка и рынка инвестиций будет оказывать общемировая рыночная конъюнктура, ведь со вступлением РФ в ВТО наша экономика будет еще в большей степени зависеть от глобальных экономических процессов.

Банковская сфера почувствует изменения. Начнет расти доля иностранного капитала в базовом капитале российских банков, из-за чего растет вероятность поглощения некоторых наших банков иностранными. Остальные – в основном, крупные игроки – вынуждены будут в условиях резкого усиления конкуренции повышать качество услуг и их привлекательность для населения (что можно рассматривать уже как положительный момент). Есть также риск, что разрешение на проведение трансграничных операций может усилить отток капитала из России. Особенно этот процесс может усиливаться при резких глобальных ухудшениях рыночной конъюнктуры.

Между тем, на первоначальном этапе основной выгодополучатель – это потребитель, который получит более низкие цены на импортируемые потребительские товары и товары промназначения, более высокое качество товаров отечественных производителей в результате усложнения и оздоровления конкуренции. Там, где есть здоровая конкуренция, растет приток инвестиций, что также является благоприятным фактором для развития народного хозяйства в новых условиях.

В плане реализации экспортного потенциала много выгод вступление РФ в ВТО не даст, но, к примеру, экспорт металлургической продукции или химпрома может заметно возрасти, так как имеющийся у представителей этих отраслей экспортный потенциал будет легче реализовать.

Сельское хозяйство

Отдельно стоит упомянуть о, пожалуй, самом болезненном вопросе, актуальном для многих регионов России – это ВТО и сельское хозяйство – отрасль, которая традиционно пользовалась широкой поддержкой государства.

Это был один из тех вопросов, которые тормозили вступление нашей страны в ВТО. Всемирная торговая организация не приветствует протекционистские меры государства в отношении аграриев, поскольку эти меры стимулируют производство и искажают условия внешней торговли. Государство, вступающее в ВТО, должно сократить субсидии сельхозпроизводителям, отказаться от экспортных дотаций и снизить таможенные пошлины на зарубежную продукцию, а это шло вразрез с российской политикой развития АПК.

В результате лишь в этом году удалось добиться консенсуса. До 2013 года наша страна обещает зафиксировать объем государственной поддержки сельского хозяйства на уровне 9 млрд долларов, а за период с 2013 до 2017 года эти показатели должны снизиться до 4,4 млрд долларов.

Как это скажется на сельхозпроизводителях и на потребителях? В целом, большая часть прогнозов носит довольно пессимистические оттенки, но есть для нашего АПК и плюсы. Чего же больше – хорошего или плохого?

Разберемся во всем по порядку. Начнем с тех сложностей, которые могут возникнуть у сельхозпроизводителей. Несмотря на то, что вступление России в ВТО будет плавным – для ключевых отраслей предусмотрен переходный период на несколько лет, российские фермеры почувствуют перемены в числе первых. Со вступлением России в ВТО нашим сельхозпроизводителям станет сложнее реализовывать свою продукцию. Российский рынок окажется более открытым для импорта, а государство не сможет помогать, как раньше. На прилавках появятся новые товары производителей из стран ВТО, где сельское хозяйство более развито, чем в нашей стране. Появится ценовая конкуренция, отечественные компании вынуждены будут приспосабливаться к новым условиям, где-то снижать цены, где-то улучшать маркетинг, и это, возможно, заметят и оценят потребители.

Вторая сложность, которая, как ни парадоксально, также на руку потребителям – это неизбежная борьба за конкурентоспособное качество продукции и ее экологичность. Чтобы повышать качество продукции, предприятиям необходимо будет увеличивать поток инвестиций в модернизацию оборудования, в исследования, в улучшение технологии производства.

Таким образом, косвенно вступление России в ВТО стимулирует наших сельхозпроизводителей повышать эффективность своего производства и работать на долгосрочную перспективу. Это позволит уйти от дотационного, в какой-то степени иждивенческого подхода прямых денежных вливаний, который мешал интенсивному и полноценному развитию нашего сельского хозяйства.

Между тем, одним из очевидных плюсов вступления РФ в ВТО для российского АПК является то, что вместе с членством в ВТО наша страна получит возможность вести полноправные переговоры о поставках отечественной продукции на рынки стран Всемирной торговой организации. Это огромные рынки сбыта. На мой взгляд, у России есть потенциал в экспорте мяса птицы и свинины, молочных продуктов. По экспорту зерна мы уже и так входим в тройку мировых лидеров.

Добавлю, что нельзя говорить о том, что АПК утратит господдержку. Существует множество косвенных мер поддержки сельхозпроизводителей, против которых страны ВТО не возражают. К примеру, развитие инфраструктуры села, помощь в модернизации оборудования, субсидирование процентов по кредитам, финансирование аграрных вузов и т.д.

Недвижимость

Как и во многих отраслях, цены в секторе недвижимости после вступления РФ в ВТО могут пойти вниз по мере того, как протекционизм государства в отношении сферы строительства и земельных отношений будет терять свою силу. Кроме того заметно усилится конкуренция среди девелоперов, застройщиков, что также будет давить на цены. На наш рынок потянутся крупные иностранные компании с серьезными ресурсами. Это вызовет оживление спроса и предложения, рост инвестиционной привлекательности недвижимости и инвестиционной активности в этой сфере, развитие систем ипотечного кредитования. Можно предположить, что жилье станет более доступным для потребителей, чем сейчас.

И, наконец, не будем забывать про имиджевые и политические плюсы – участие в ВТО позволит нашей стране эффективнее влиять на глобальные процессы в торговой сфере. Если вступление РФ в ВТО совпадет с периодом глобальной рецессии (чего нельзя исключать), это может быть дополнительным стрессом для экономики, но, во-первых, как я уже отметил, для ключевых отраслей планируется переходный период, а во-вторых, долгосрочные преимущества от вступления нашей страны в ВТО, на мой взгляд, все-таки перевешивают те сложности, с которыми могут столкнуться российские предприятия на начальном этапе.

«Золотой Рог».