На стройках Владивостока наблюдается заметное снижение активности

В начале осени прошлого года мировой кризис докатился до строек Владивостока, и многие из них остановились - глубокая река инвестиций обмельчала и местами превратилась в слабый ручеек. Прошлой осенью у компаний, строящих многоэтажное жилье, еще теплилась надежда, что "отступление" будет временным, и после "зимних каникул" все оживет.

Действительность оказалась куда суровее. Сегодня активная стройка идет лишь на немногих объектах. По крайней мере, такое впечатление сложилось у корреспондента "ЗР", "проинспектировавшего" новострои Владивостока.

Эгершельд показывает активность

Одной из "точек роста", где строительство идет в хорошем темпе, можно назвать жилой комплекс "Два капитана" в районе "Маяка" на Эгершельде. Это второй жилой объект, который заканчивает компания ООО "Далта-Восток-1". Причем, видимо, из-за кризиса, поубавившего покупателей, и из-за транспортной "труднодоступности" района здесь еще вполне приличное предложение квартир. Кстати, из их окон в хорошую погоду будет прекрасно виден мост с Чуркина на о. Русский.

В районе ул. Крыгина буквально "на выданье" новый 14-этажный кирпичный дом.

На ул. Станюковича застройщик предлагает квартиры в еще одном новом доме каскадного комплекса в районе бухты Федорова. Примыкающий к этой бухте район и после сдачи ЖК "Сердце океана" продолжает оставаться зоной повышенной активности застройщиков. Особенно заметна она на стройплощадке компании "Динас" на ул. Тигровой, где рядом с "парусом" первого" Атлантиса" ведется строительство "Атлантиса- 2". Оптимизация домостроительного потока за счет консервации площадок на ул. Володарского и Океанском проспекте позволила этой компании добиться нормального финансирования объекта, и его строительство ведется высокими темпами.

Долгожданный комплекс "Адмирал" группы компаний "Эскадра" в конце этого года вроде бы должен сдаться. Действительно внешне он выглядит впечатляюще. Выполнено благоустройство, убран забор. И снаружи уже не видать строителей. Однако до новоселий здесь еще довольно далеко.

Особенный интерес, конечно, представляет площадка СП "Строитель", где сейчас вовсю ведется подготовка к строительству уникального высотного жилого комплекса "Аквамарин", о чем подробно писал "ЗР". Надо полагать, что первый из 40-этажных двухсекционных небоскребов действительно будет построен в начале 2012 г. Всего их в перспективе должно быть четыре плюс одна 50-этажная отдельная башня.

Скорее жив, чем мертв

Если и дальше говорить о "точках роста", то особенно внушительно просматривается первый сдаточный комплекс жилых домов нового жилого района Владивостока "Снеговая падь", где в конце года, если все будет хорошо, должны быть введены первые четыре дома, или 1 161 квартир. Трудности, вызванные кризисом, и реорганизация строительного комплекса флотских строителей несколько притормозили первоначальные темпы. Однако заметно, что здесь в этом сезоне закладывается довольно много площадок под новые многоэтажки. В ближайшие годы этот район будет застраиваться особенно интенсивно, поскольку ему гарантировано надежное федеральное финансирование.

В районе Некрасовской успешно ведутся работы на доме компании "Армада". Ее руководитель отметил, что есть все основания надеяться, что в первом квартале следующего года этот объект будет предъявлен комиссии для сдачи. Через дорогу в высокой степени готовности по известным причинам пока застыл дом "Некрасов-2" ("ЗР" подробно писал о сложностях, возникших у группы компаний, принадлежащих г-ну ОЛОМСКОМУ).

В районе ул. Гоголя с начала этого сезона над второй очередью 16-этажного жилого комплекса на Партизанском проспекте, 52, успешно работает компания "ДВГСК-Центр" - монолитчиками практически завершены 4 уровня встроенных парковок и начата отливка жилых этажей.

Большой жилой комплекс "Семерочка", строящийся в районе ул. Жигура, 54, к сожалению, сегодня сильно огорчает своих дольщиков. Некоторые из них полагают, что в конечном счете компании "Новый дом", которая ведет это строительство, придется "закруглиться" на трех блок-секциях. Работа на этом объекте сегодня стоит "колом".

Значительно лучше ситуация на панельном 10-этажном доме 83-й теплой серии, который строит компания "Дальэнергоспецремонт" на ул. Тобольской в районе кольца Третьей Рабочей. Пожалуй, при интенсивном строительстве его можно было бы ввести уже в этом году, но застройщик считает более реальным сроком ввода второй квартал будущего года.

На Чуркине бума не наблюдается

На Чуркине, который в связи со строительством моста через б. Золотой Рог должен становиться более привлекательным, новое жилье возводится довольно вяло. Вероятно, инвесторы еще недостаточно глубоко поверили в новые перспективы этой городской территории, которая сегодня получает невероятно выгодное положение между центром города и "саммитовской" застройкой о. Русский.

Тем не менее в этом году компания "Дальстройконтракт" уже завершила коробку ЖК "Первомайский", и есть надежда, что в первом полугодии 2010 г. дом будет введен. Ну а в этом году завершается строительство 13-этажного ЖК "Пихтовый" ООО "Далкомом".

Замершим выглядит строительство кооперативного жилья на комплексе ЖСК-88 на ул. Пихтовой, 35-метровый кран замер, строителей не видно. Правда, судя по всему, сегодня уже идут малярные работы в квартирах недавно построенной блок-секции. По этой же улице группой компаний "Эскадра" на этапе кладки нескольких этажей приостановлено строительство 16-этажного кирпичного дома на 123 квартиры. Не видно рабочих на 2-й очереди ЖК "Ласточкино гнездо" вблизи площади Окатовой на ул. Кипарисовой. Правда, на 1-й очереди комплекса, которую должны сдать в этом году, отдельные работы все-таки ведутся. Кстати, из "Ласточкиных гнезд" неплохо просматриваются "Орлиные гнезда" в центре города. В будущем, когда появятся мосты, отсюда будет легко добираться как в центр Владивостока, так и на о. Русский.

Не уйти бы в "минус"

Общее впечатление от нашего рейда по строящимся жилым домам Владивостока таково: по сравнению с летом прошлого года активность на объектах значительно снизилась.

Вероятно, в следующем году даже появление недостающих сегодня инвестиций для нового жилья не поможет изменить ситуацию на объектах, где сегодня возникли трудности. И можно согласиться с утверждениями наших аналитиков рынка недвижимости, что в этом году ввод нового жилья в крае и во Владивостоке, при том, что он был с начала года "в плюсе" по сравнению с предыдущим годом, может уйти в "минус".

Принципиально Владивостоку до ввода по одному "квадрату" на человека в год, как было в перспективе продекларировано в жилищном нацпроекте, сегодня - как до Луны. Да и "потянем" ли мы такие темпы? Достаточно прикинуть, что на сегодня общий ресурс всех территорий, рассматриваемых в городе под новое строительство (с учетом перспективных) не превышает 2 млн кв. м жилья, а это менее 4 кв. м на жителя города. По сути, это всего лишь две годовые программы ввода жилья по краю в конце 80-х. А это значит, что город абсолютно не готов к перспективе стать "миллионником". При том, что и имеющихся как-то за счет новостроя надо умудриться вывести хотя бы на средний общероссийский уровень.