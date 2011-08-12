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Торговые сети Владивостока: скидка за скидкой

12 Августа 2011, 18:39 | Владивосток

В ситуации снижения покупательской активности торговые сети для повышения уровня посещаемости магазинов и увеличения спроса используют различные скидочные системы, специальные программы, стимулирующие покупки, - скидки по дисконтным картам, два товара по цене одного, в подарок - купон на скидку в кино и так далее.

И если на непродовольственном рынке маркетинговые акции отличаются разнообразием, то продовольственный за пределы обычных скидок выходит не часто. В итоге в кризис наиболее распространенными в продовольственной рознице оказались акции, предполагающие различные варианты снижения цены на продукт.

Наиболее эффективными из них, по данным сети магазинов "Ратимир", стало так называемое двойное снижение надбавки, когда производитель, уменьшая свою надбавку, предлагает магазинам сделать то же самое. "Мы всегда принимаем подобные предложения производителей, - говорят в компании, - потому что они реально повышают продажи. Несмотря на то, что мы используем и другие акции, тоже достаточно эффективные, например, дегустацию, продвижение продукции промоутерами, наибольший результат все же дают двойные скидки".

Отказались от специальных акций и в сети Red Mart, объясняя это изменившейся моделью потребления. "Мы минимизировали маркетинговые расходы, - говорит управляющий сетью Алексей ОБОЗОВ, - потому что акции, направленные на привлечение, эффективны тогда, когда покупатели находятся в активном поиске. Сейчас люди сориентированы на экономию, поэтому для нас главная задача - сохранить постоянных клиентов, которым мы предлагаем скидки до 7%. Учитывая, что поставщики поднимают цену по ряду продуктов от 10 до 20%, не предлагая нам никаких акций, мы стараемся в этой ситуации удержать цену".

И все же не только скидками привлекают покупателей продуктовые сети. Попытки сети магазинов Тихоокеанской торгово-производственной компании предложить покупателям совместную акцию с московской фирмой, торгующей итальянской посудой, оцениваются самой компанией достаточно высоко. Скидка в 50% на посуду европейского брендового производителя оказалась вполне эффективной мерой для роста продаж продуктов питания в сети. Компания планирует дополнительные поставки посуды для продолжения акции.

Автор: Елена Абашева
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