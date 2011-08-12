www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.77 р. 100 JPY: 59.44 р.
EUR: 77.08 р. 10 CNY: 96.4 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Таиланд приглашает

12 Августа 2011, 19:10 | Владивосток

Управление по туризму Министерства Таиланда провело во Владивостоке роуд-шоу. Собравшиеся 12 сентября в бизнес-центре "Хендэ" тайские туроператоры, а также менеджеры отелей и курортов презентовали представителям приморского турбизнеса новые туры и отели.

"Это мероприятие проводится во Владивостоке уже во второй раз и, судя по интересу, который вызывает, станет традиционным, - сказал Почетный консул Таиланда во Владивостоке Виталий КУЛЮШИН. - Для приморских турфирм это отличный шанс установить прямые деловые контакты с тайскими компаниями и отелями. Для тайцев - возможность увеличить число партнеров и лучше изучить предпочтения российских туристов".

По словам исполнительного директора департамента маркетинга управления по туризму Министерства Таиланда Джамлонга ПАТАНАПАНА, за шесть месяцев 2006 г. только в аэропорт Бангкока прибыло 72 000 россиян. Причем 50% российских туристов приезжают в эту страну не первый раз.

"Дальневосточники активно посещают Таиланд, уступая по количеству лишь сибирякам и москвичам, - говорит представитель управления по туризму Министерства Таиланда в СНГ и странах Балтии Константин КИНЕЛЬ. - И это связано не с отсутствием интереса, а с более скромными возможностями ваших авиаперевозчиков. Вообще же, число россиян, посетивших в этом году Таиланд, составит 170-180 тыс. человек. Приятно, что сегодня они не ограничиваются пляжным отдыхом: экскурсионная составляющая в их программах заметно увеличилась".

Среди новинок, представленных на воркшопе, уникальные оздоровительные и кулинарные туры, захватывающие велосипедные и пешие маршруты, эксклюзивные предложения для молодоженов и приключенческий туризм, возможность позаниматься тайским боксом и поиграть в гольф на лучших в Таиланде гольфовых полях... К услугам туристов полностью восстановленный Пхукет. Новости об этом всегда можно прочесть в интернете, набирающая популярность из-за сходства с европейскими курортами провинция Краби, новые туробъекты, открывшиеся в Паттайе и Бангкоке, Канчанабури и Чианг Мае... Кстати, в конце сентября в Бангкоке открывается новый, самый большой в Юго-Восточной Азии, современный аэропорт. Там же достраивается актуальный для любителей инсентив-туризма крупнейший в Таиланде выставочно-конгрессный центр, что еще больше повысит туристическую привлекательность этой страны.

Автор: Дана Паланская
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru