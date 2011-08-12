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Таиланд приглашает
Управление по туризму Министерства Таиланда провело во Владивостоке роуд-шоу. Собравшиеся 12 сентября в бизнес-центре "Хендэ" тайские туроператоры, а также менеджеры отелей и курортов презентовали представителям приморского турбизнеса новые туры и отели.
"Это мероприятие проводится во Владивостоке уже во второй раз и, судя по интересу, который вызывает, станет традиционным, - сказал Почетный консул Таиланда во Владивостоке Виталий КУЛЮШИН. - Для приморских турфирм это отличный шанс установить прямые деловые контакты с тайскими компаниями и отелями. Для тайцев - возможность увеличить число партнеров и лучше изучить предпочтения российских туристов".
По словам исполнительного директора департамента маркетинга управления по туризму Министерства Таиланда Джамлонга ПАТАНАПАНА, за шесть месяцев 2006 г. только в аэропорт Бангкока прибыло 72 000 россиян. Причем 50% российских туристов приезжают в эту страну не первый раз.
"Дальневосточники активно посещают Таиланд, уступая по количеству лишь сибирякам и москвичам, - говорит представитель управления по туризму Министерства Таиланда в СНГ и странах Балтии Константин КИНЕЛЬ. - И это связано не с отсутствием интереса, а с более скромными возможностями ваших авиаперевозчиков. Вообще же, число россиян, посетивших в этом году Таиланд, составит 170-180 тыс. человек. Приятно, что сегодня они не ограничиваются пляжным отдыхом: экскурсионная составляющая в их программах заметно увеличилась".
Среди новинок, представленных на воркшопе, уникальные оздоровительные и кулинарные туры, захватывающие велосипедные и пешие маршруты, эксклюзивные предложения для молодоженов и приключенческий туризм, возможность позаниматься тайским боксом и поиграть в гольф на лучших в Таиланде гольфовых полях... К услугам туристов полностью восстановленный Пхукет. Новости об этом всегда можно прочесть в интернете, набирающая популярность из-за сходства с европейскими курортами провинция Краби, новые туробъекты, открывшиеся в Паттайе и Бангкоке, Канчанабури и Чианг Мае... Кстати, в конце сентября в Бангкоке открывается новый, самый большой в Юго-Восточной Азии, современный аэропорт. Там же достраивается актуальный для любителей инсентив-туризма крупнейший в Таиланде выставочно-конгрессный центр, что еще больше повысит туристическую привлекательность этой страны.
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