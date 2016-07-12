Владивосток снова взял "бронзу" за цену жилья

Сайт недвижимости «Мир квартир.ру» подвел итоги за первое полугодие первичного и вторичного рынка жилья городов России. При этом Владивосток сохранил за собой третье место по цене «квадрата» нового жилья. Однако уже в следующем квартале наш город может сместиться даже на 5-6 места и далее, и, к радости горожан, успешно дешеветь до уровня западных российских губернских городов. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Краевой государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» было определено сделать «квадрат» нового жилья значительно дешевле. Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ недавно напомнил, что, когда он заступал на свой пост, одной из задач, которую он перед собой ставил, была – это снизить цену на строящееся жилье хотя бы до разумных 40 тыс. рублей за «квадрат». Но, благодаря тому, что в конце 2014 года край присоединился к федеральной программе «Жилье для российской семьи», удалось больше. «Программное» жилье сегодня строится в крае по 35 тыс. рублей. И первое уже введено в строй.

Новострой показал «обыкновенное чудо»

Выход этого жилья на рынок со своим ценником, видим, и был замечено экспертами сайта «Мир квартир.ру», которые признали, что средняя цена новой квартиры в наиболее дорогом дальневосточном городе, снизившись за полугодие с 5,592 млн рублей до 4,871 млн рублей или на 12,3%, стала меньше сочинской – 5,313 млн рублей. То есть, в среднем квартира в нашем новострое подешевела более, чем на 700 тыс. рублей. Ни один другой город РФ такого глубокого снижения не показал. Однако цена среднего «квадрата» во Владивостоке остается более чем на 5 тыс. рублей выше, чем в Сочи, и этот показатель вывел его в очередной раз на третье место. Это, вероятно объясняется тем, что средняя сочинская квартира в новострое по площади больше владивостокской.

Надо признать, что рост средней цены «квадрата» новостроя во Владивостоке парадоксален к цене средней квартиры – за 1 полугодие он составил 5,3%. Владивосток также вошел в число 33 из 59 исследованных городов, в которых «квадрат» подорожал при 25 подешевевших и одном сохранившем прежнюю цену.

В этом случае либо эксперты «Мира квартир» в чем-то просчитались, либо выход на рынок дешевого по 35 000 рублей жилья коммерческие застройщики попытались компенсировать резким повышением цен на свой новострой. Ведь трудно поверить, что квартиры по программе «ЖРС» настолько малогабаритны, что позволили цене среднего «квадрата» все-таки вырасти.

Вероятно, в ближайшие два квартала фактор выхода на рынок города 2 тыс. новых квартир по программе «ЖРС», а в перспективе еще не менее 2,7 тыс., на которые уже есть желающие, может продолжить снижение цены среднего «квадрата» и средней квартиры в новострое города. Вполне возможно, что по дороговизне «квадрата» в новострое Владивосток в ближайшее время обойдут Сочи и Московская область, а по дороговизне квартир – еще и Хабаровск с Екатеринбургом. Хотя не исключено, что программа «ЖРС» повлияет на рынки жилья конкурирующих городов, снижая в них цены на новое жилье, и Владивосток никуда не денется со своего третьего места, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Правда, отставание по ценам средней квартиры, которые соответственно в столице превышают 24 млн рублей и около 8 млн. в Северной Пальмире, практически непреодолимо.

Но, что Владивостоку опреденнно не грозит – это стать одним из самых дешевых по новому жилью региональных центров. Как, например, Махачкала, где за те же деньги предлагается купить «квадратных метров» в три раза больше или Магнитогорск, в котором можно купить пару средних квартир, если удачно по цене предложения продать во Владивостоке гостинку.

Генеральный директор ООО «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ считает, что в ценах на новое жилье довольно много лукавства. Так ряд владивостокских застройщиков выставляет жилье в своих домах по заоблачным ценам и не снижает их, надеясь, что его все-таки купят. Другие наоборот сильно демпингуют, поскольку районы, в которых они строят, не пользуются массовым спросом. В итоге рейтинговые оценки, в которых отражается новострой с его ценами, не объективен даже по «средней температуре по палате». Кроме того, если строящееся жилье расположено в хорошем районе, то попадая на вторичный рынок, оно будет быстро дорожать с оглядкой на более высокие сопоставимые цены на коммерческом и вторичном рынке жилья. Это уже показала ситуация с построенным относительно дешево жильем для военных в районе Снеговая падь. Выйдя на рынок, оно подняло средние цены жилья в районе Второй речки.

Сочи вырвался вперед

Если верить экспертам «Мир квартир.ру», то еще в первом квартале Владивосток занимал твердое третье место на вторичном рынке жилья РФ по цене «квадрата», уступая только Москве и Санкт-Петербургу, и был на четвертом месте по средней цене предлагаемых квартир, уступая еще и Сочи. Причем разница средней цены квартиры с этим городом не превышала 300 тысяч рублей.

А по итогам первого полугодия разрыв с Сочи по цене средней квартиры увеличился почти до 813 тысяч. Этому городу было передано и третье место по цене среднего «квадрата». Если в 1 квартале владивостокский «квадрат» был дороже сочинского на 8 684 рубля, то по 1 полугодию сочинский наоборот стал дороже нашего на 4 666 рублей.

И произошло это, если статистика сайта не врет, благодаря тому, что за это же время «квадрат» в Сочи подорожал на 11,3%, а на вторичном рынке жилья Владивостока подешевел на 9,7%. Кстати, средняя квартира во Владивостоке за полугодие тоже подешевела – на 9,2%. Однако, если ее продать, и к вырученной сумме чуть добавить, то можно купить три средних квартиры в дешевом городе трудовой славы Магнитогорске.

Исследователи пришли к выводу, что вторичный рынок жилья более склонен дешеветь, чем новострой – из 61 исследованного города «квадрат» вторички за полугодие подорожал лишь в 10 городах, а в 51 подешевел. По средней цене квартиры рынок подорожал в 20 городах и подешевел в 41. Понятно, что общероссийская тенденция не обошла и Владивосток.

По мнению вице-президента Российской гильдии риэлторов, руководителя владивостокской компании ООО «Титул ДВ» Александра БОРДЮГА падение цен на вторичном рынке Владивостока с начала года есть, но оно вряд ли превышает 2%. Об этом можно судить по базам данных предложения вторичной недвижимости. Впрочем, эксперт отметил, что, благодаря превышению предложения над спросом, покупатель на вторичном рынке жилья сегодня вполне может рассчитывать на дисконт в 5-6%.

Лукавые цифры

Конечно, хотелось бы верить московским аналитикам, что жилье во Владивостоке резко подешевело. Однако местные специалисты рынка недвижимости с этим абсолютно не согласны, считая, что цены на вторичном рынке города сегодня довольно стабильны и вряд ли будут отступать дальше. Спрос и на вторичном и на первичном рынке жилья города начал расти, дешевого нового по программе «ЖРС» явно не хватает, и поэтому вряд ли продавцы будут уступчивее. Причем до конца года на эту стабильность цен вряд ли что-нибудь существенно повлияет.

Местный сайт ndvl.ru показывает, что в этом году месячная средняя цена предложения 1 кв. метра на вторичном рынке жилья Владивостока колебалась в пределах от 92,232 тыс. рублей до 94,889 тыс. рублей, и падения более 1,4% не было.





Однако при такой средней цене Сочи не могли обойти Владивосток. Поэтому можно прийти к выводу, что с местами по дороговизне вторичного рынка в стране что-то все-таки напутано.







С чем все-таки можно полностью согласиться с москвичами, так это, что число дешевеющих городов заметно превышает количество дорожающих, и это подтверждает тезис о том, что вторичная недвижимость, особенно старая, со временем будет потихоньку падать в цене, уступая место более качественному новому жилому фонду и более дешевым предложениям первичного рынка.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

Подпись к фото: Если строящееся жилье расположено в хорошем районе, то попадая на вторичный рынок, оно будет быстро дорожать. Это уже показала ситуация с построенным относительно дешево жильем для военных в районе Снеговая падь.



