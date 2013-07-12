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Во Владивостоке прошла юбилейная строительная выставка
Глава города Игорь Пушкарёв принял участие в торжественном открытии XX юбилейной строительной выставки «Город». Вместе с организаторами мэр перерезал традиционную красную ленту и ознакомился с представленными на выставке новинками в области строительства.
«То, что выставка проходит уже двадцать лет, само по себе доказывает ее эффективность и востребованность, - подчеркнул глава города. - Владивостоку нужны современные материалы и технологии строительства. Ведь мы строим комфортный город. За последние 4 года город Владивосток изменился, в нем построены десятки новых, в том числе, по-настоящему грандиозных объектов. Но это только начало».
Выставка «Город» - крупное и значимое событие для строительной отрасли Приморского края. Более 100 отечественных участников выставки представили различные проекты строительства: и малоэтажное, и набирающие популярность рубленные дома, и кирпичное домостроение, а также практически все необходимое для строительства жилых, общественных и производственных зданий и сооружений: технологии, строительные материалы, конструкции, инженерное оборудование, спецтехнику и многое другое. Выставка продлится три дня, в программе запланированы круглые столы по актуальным вопросам строительства, а также смотр-конкурс «Зодчество Приморья».
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