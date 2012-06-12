Во Владивостоке композитные люки постепенно вытесняют чугунные

ВЛАДИВОСТОК, 12 июня, ZRPRESS. Во Владивосток доставлено ещё 800 композитных крышек. В ближайшие дни они будут распределены между производственными участками «Приморского водоканала» и специалисты компании начнут накрывать ими технологические колодцы.

Напомним, что с 2011 года, когда КГУП «Приморский водоканал» начал работать на территории Владивостока, в городе установлено более 1000 стеклопластиковых люков, которые постепенно вытесняют традиционные чугунные.

С проблемой кражи металлических люков сталкиваются все компании, имеющие на балансе подземные коммуникации. «Приморский водоканал» стал первым, кто начал массово использовать композитные люки, и как показала практика, они действительно не представляют интереса для «металлистов». От других воришек крышки должна защитить маркировка «Приморского водоканала».

Современные люки установлены во всех районах города, как на проезжей части, так и в пешеходных зонах. Они успешно выдержали температурную и механическую нагрузки.

«Золотой Рог».