Сельскохозяйственные ярмарки Владивостока приглашают товаропроизводителей

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая, ZRPRESS. Сезонные сельскохозяйственные ярмарки продолжают работать во Владивостоке. Их главная цель - дать возможность приморским производителям, фермерам и дачникам реализовать свою продукцию без посредников, а покупателям - приобретать качественные продукты местного производства по ценам ниже розничных в магазинах и супермаркетах города.

Сейчас ежедневно работают ярмарки на ул.Верхнепортовая, 10; ул.Фадеева, 47; ул.Некрасовская, 69; ул.Борисенко, 17; ул.Баляева, 35; ул.Баляева, 48а; пр.100-летия Владивостока, ул.Шуйская, ул.Ряжская (в районе детского парка "Фантазия"); на пр.100-летия, 153а (район остановки автотранспорта "Фабрика "Заря"); ул.Снеговая,4, Деревенская,20. Здесь можно приобрести свежие овощи, мед и продукты пчеловодства, рыбу, колбасные изделия и другую продукцию от товаропроизводителей Приморского края. На ярмарке по адресу пр.100-летия, 153а также предусмотрены места для продажи посадочного материала.

Управление торговли и услуг администрации Владивостока приглашает поучаствовать в ярмарках всех товаропроизводителей и представителей крестьянско-фермерских хозяйств Приморья. За дополнительной информацией обращаться в отдел сельского и рыбного хозяйства управления торговли и услуг администрации г.Владивостока по адресу: ул.Посьетская, 24, тел. (423) 2614-479, 2614-442, 2614-441, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».