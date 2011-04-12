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Центр наступает на Чуркин «Черемушками»
Пожалуй, первым объектом, который предзнаменовал будущее наступление центра Владивостока на Чуркин был построенный еще в советское время краевой диагностический центр на ул. Черемуховой. И ничто затем долгие годы так и не подкрепило роста центра города в этом направлении, поскольку со строительством моста через б. Золотой Рог тогда дальше разговоров дело не пошло.
И лишь спустя много лет, в 2005 году, рядом с этим медцентром по ул. Запорожской,77 было начато строительство нового объекта общегородского значения – торгово-развлекательного центра «Черемушки». В самом имени этого ТРЦ слились несколько серьезных значений – это и название примыкающей к новостройке улицы, и название комфортного московского жилого района, и одноименного торгового центра в Москве.
Сегодня, можно отметить, строительство вступило в завершающую стадию, и, скорее всего, заявленный срок ввода в эксплуатацию – четвертый квартал этого года – будет выдержан. Внешние работы в основном уже завершены, и фасады здания имеют определенную по проекту законченность. Судя по отчетам застройщика, в настоящее время работы в основном переместились внутрь 5-этажного здания общей площадью около 36 тыс. кв. метров. То есть этим оно превзойдет другие подобные в городе объекты «семейного типа» – «Кловер хаус» и «Максим». Компания-застройщик ООО «Меридиан Девелопмент» справедливо считает, что на сегодня это наиболее амбициозный проект коммерческой недвижимости, который близок к завершению.
Сейчас внутри здания ведется отделка помещений на 3-5 «торгово-развлекательных» этажах, установка и наладка оборудования – это восемь эскалаторов, три траволатора, четыре пассажирских и четыре грузовых лифта.
«Черемушки» будут ориентированы на потребителя со средним уровнем дохода, проживающего на Чуркине.
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