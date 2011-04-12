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Сладости со дна моря от «Приморского кондитера»
Мармелад занимает особенное место в ряду сладостей – каждый из нас знает, что такое мармелад, но мало кому известно, что в производстве этого продукта используются морские водоросли.
Агар-агар, так называется полисахарид, который определяет желейную структуру мармелада, производят из водорослей Анфельция, произрастающих в Японском море. Анфельция необычайно богата йодом, кальцием, железом, и мармелад (как и другие сладости на агар-агаре) обогащают организм человека полезными микроэлементами.
Кроме того, агар-агар способствует выведению из организма вредных солей тяжелых металлов и радионуклидов. Поэтому врачи рекомендуют в профилактических целях регулярно употреблять мармелад, чтобы улучшить сопротивляемость организма к инфекции, повысить трудоспособность, а также снизить воздействие рентгеновского излучения после флюорографии.
Уникальность агар-агара еще и в том, что он выводит токсины и шлаки, и не является при этом источником калорий. Для тех, кто следит за своим весом, в ассортименте имеются низкокалорийные мармеладные конфеты «Приморское ФРУЖЕЛЕ» без сахарной обсыпки и калорийностью всего 250 ккал на 100 гр.
Владивостокская кондитерская фабрика уже более 70 лет использует приморский агар-агар для приготовления своих лакомств, и за эти годы сформировались собственные оригинальные традиции производства, которые проявляются во вкусе и в качестве продукции. Результаты проведенных тестов показали, что большинство «опытных» сладкоежек легко отличают наш приморский мармелад от прочих аналогов.
Сегодня мармелад, зефир и сбивные конфеты («Птичка») от «Приморского кондитера» представлены практически во всех магазинах Владивостока и края. Кстати, в последнее время на фоне событий в Японии спрос на мармелад и зефир заметно увеличился.
Учитывая социальную значимость агаросодержащей продукции, «Приморский кондитер» на 5 % снизил цену на мармелад и зефир в собственных фирменных магазинах. В фирменных магазинах «Престиж» и в универсаме «Приморский кондитер» на улице Руднева продукцию на основе агар-агара можно приобрести в любом количестве. Акция продлится до конца мая 2011.
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