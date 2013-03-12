Владивостоку рано отказываться от точечной застройки

Точечную застройку сегодня ругают все кому не лень. Однако при разумном подходе она способна сделать жизнь в микрорайонах городов намного комфортнее

Статистика отмечает, что население Владивостока за последние два десятилетия заметно уменьшилось, хотя последние годы и несколько переломили этот малоприятный тренд, но при этом в целом площадь застроенных территорий города продолжала расти. То есть эффективность использования территорий города постоянно снижалась, и наоборот - росли сопоставимые затраты на их содержание.

В такой ситуации отказываться от точечной застройки, ведущейся в городских микрорайонах, преждевременно. И не стоит бездумно отвергать предложения застройщиков. Чтобы принять взвешенное решение по предлагаемому проекту, нужен детальный анализ каждой ситуации, считает председатель общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в Приморском крае при губернаторе Приморья, руководитель проектной компании ООО «Архитектурный фонд» Владимир СМОТРИКОВСКИЙ.

- Владимир Иосифович, сегодня точечную застройку чаще ругают и намного реже ей достаются какие-то положительные оценки. Но в чем лично вы видите ее позитивный смысл?

- Городская земля является очень ценным ресурсом. И нам нужно постоянно думать о том, как эффективнее использовать ее для целей жилищного и иного строительства.

Бездумно развивать и расширять границы города, и застраивать новые территории, недоосваивая и не облагораживая существующие, - это путь в никуда. Опыт современного строительства говорит о том, что для нас очень актуально, чтобы шел непрерывный процесс эффективной интенсификации существующей территории городской застройки. Главной целью такой интенсификации является улучшение качества жизни в сложившихся микрорайонах.

Нельзя не вовлекать в развитие города пустыри, по которым сегодня даже днем страшно ходить. К сожалению, наши горожане часто очень агрессивно ведут себя при строительстве и достройке объектов, которые сегодня для Владивостока особенно необходимы, чтобы улучшать нашу среду обитания. Конечно, плохо, когда вместо детской площадки строится новый жилой дом. Но зачастую мы видим брошенные территории, которые загаживаются и зарастают травой... Тем не менее жители иногда просто озверело отстаивают эти пустыри, считая, что их застройка нарушает их права.

С другой стороны, надо, чтобы и власть подходила к вопросу точечной застройки разумно и позволяла бы строить на пустых территориях обоснованно, имея в виду современные нормативы по детским и спортивным площадкам, участкам для выгула домашних животных и пр. объектам внутри освоенной территории. Если есть такие резервы земли, то их надо застраивать.

Застраивать пустующую территорию в существующей застройке инвестору надо таким образом, чтобы он не только ставил на ней свой новый дом, но и существенно улучшал бы жизнь людей, которые сегодня живут в этом месте города. Например, чтобы это строительство сопровождалось асфальтированием и мощением дорог и тротуаров, посадкой деревьев, благоустройством, строительством того, чего сегодня нет в этом конкретном микрорайоне. Именно такая точечная застройка может создавать условия для улучшения качества жизни людей, поднимать качество микрорайонов до уровня новых социальных стандартов городской среды.

Точечное строительство сегодня способно привносить новые инвестиции в сложившуюся застройку. Зачастую, чтобы сделать новое благоустройство, найти какой-то другой способ финансирования - очень сложно. В наших управляющих компаниях могут это подтвердить.

Но для создания комфортной современной городской среды нужно не только хорошее благоустройство территории, а и - спортивные залы, детские сады, клубы, социальные объекты. Так, к примеру, сегодня остро нужны многоуровневые гаражи и парковки, которые необходимо строить во всех микрорайонах Владивостока. Или обойдемся без них?! Наверное, нет... А если все-таки строить, что ж это как не точечная застройка?!

Выход из этой ситуации видится в том, что городу надо точечно вводить объекты социального назначения. Как это сегодня делается с новыми детскими садами. Но, чтобы вводить все, что нам надо, следует хорошо понимать, откуда на эти цели придут финансы.

- Сегодня заметно, что даже наши новые микрорайоны и кварталы имеют «пробелы» в наборе объектов, которые необходимо иметь в шаговой доступности…

- Для каждого микрорайона необходим свой индивидуальный подход, чтобы точечное строительство пошло ему на пользу. Разумная достройка свободных участков могла бы придать новый импульс развитию качества среды во всех уже сложившихся микрорайонах массовой застройки.

Пока же получается, что мы активно развиваем территории для нового строительства, но в то же время абсолютно не хотим обращать внимания и заботиться о существующем жилом фонде, улучшать среду, в которой уже сегодня в нашем городе живут сотни тысяч людей.

Если мы будем строить только новое, а уже построенное будет разрушаться и функционально деградировать без постоянного его совершенствования, то мы не сможем решить наших жилищных проблем. Это абсурд.

- Можно ли сказать, что вашу позицию разделяют и другие члены общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в Приморском крае при губернаторе Приморья?

- Почему же? У нас есть, например, и сторонница полного запрета точечного строительства. Приходится спорить. Это нормально. Но, на мой взгляд, ОЭС сегодня не должен заниматься разборками и закланием виновных в каких-то упущениях. Нам надо сосредоточить работу над ошибками и определять, какие действия позволят улучшить жилую среду городских территорий на уровне отдельных микрорайонов. И при этом надо учитывать: все категории людей - дети, пожилые люди, инвалиды, требующийся уровень их культурно-бытового обслуживания, возможности улучшения качества среды их обитания. Эти вопросы должны быть в фокусе работы ОЭС. Нам надо находить такие решения точечной застройки, которые защищали бы ее от диких проявлений местничества и социального эгоизма, повышали бы эффективность использования городской среды, в т.ч., особенно, с точки зрения повышения социального эффекта. Нам во всем надо находить грань разумного!

Работа над социально-пространственной моделью городской среды - это одна из основных задач нашего экспертного совета. Важнее - конструктивные предложения, а не спекуляции на тему «нужна ли нам точечная застройка».

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.