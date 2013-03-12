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Владивостоку рано отказываться от точечной застройки
Точечную застройку сегодня ругают все кому не лень. Однако при разумном подходе она способна сделать жизнь в микрорайонах городов намного комфортнее
Статистика отмечает, что население Владивостока за последние два десятилетия заметно уменьшилось, хотя последние годы и несколько переломили этот малоприятный тренд, но при этом в целом площадь застроенных территорий города продолжала расти. То есть эффективность использования территорий города постоянно снижалась, и наоборот - росли сопоставимые затраты на их содержание.
В такой ситуации отказываться от точечной застройки, ведущейся в городских микрорайонах, преждевременно. И не стоит бездумно отвергать предложения застройщиков. Чтобы принять взвешенное решение по предлагаемому проекту, нужен детальный анализ каждой ситуации, считает председатель общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в Приморском крае при губернаторе Приморья, руководитель проектной компании ООО «Архитектурный фонд» Владимир СМОТРИКОВСКИЙ.
- Владимир Иосифович, сегодня точечную застройку чаще ругают и намного реже ей достаются какие-то положительные оценки. Но в чем лично вы видите ее позитивный смысл?
- Городская земля является очень ценным ресурсом. И нам нужно постоянно думать о том, как эффективнее использовать ее для целей жилищного и иного строительства.
Бездумно развивать и расширять границы города, и застраивать новые территории, недоосваивая и не облагораживая существующие, - это путь в никуда. Опыт современного строительства говорит о том, что для нас очень актуально, чтобы шел непрерывный процесс эффективной интенсификации существующей территории городской застройки. Главной целью такой интенсификации является улучшение качества жизни в сложившихся микрорайонах.
Нельзя не вовлекать в развитие города пустыри, по которым сегодня даже днем страшно ходить. К сожалению, наши горожане часто очень агрессивно ведут себя при строительстве и достройке объектов, которые сегодня для Владивостока особенно необходимы, чтобы улучшать нашу среду обитания. Конечно, плохо, когда вместо детской площадки строится новый жилой дом. Но зачастую мы видим брошенные территории, которые загаживаются и зарастают травой... Тем не менее жители иногда просто озверело отстаивают эти пустыри, считая, что их застройка нарушает их права.
С другой стороны, надо, чтобы и власть подходила к вопросу точечной застройки разумно и позволяла бы строить на пустых территориях обоснованно, имея в виду современные нормативы по детским и спортивным площадкам, участкам для выгула домашних животных и пр. объектам внутри освоенной территории. Если есть такие резервы земли, то их надо застраивать.
Застраивать пустующую территорию в существующей застройке инвестору надо таким образом, чтобы он не только ставил на ней свой новый дом, но и существенно улучшал бы жизнь людей, которые сегодня живут в этом месте города. Например, чтобы это строительство сопровождалось асфальтированием и мощением дорог и тротуаров, посадкой деревьев, благоустройством, строительством того, чего сегодня нет в этом конкретном микрорайоне. Именно такая точечная застройка может создавать условия для улучшения качества жизни людей, поднимать качество микрорайонов до уровня новых социальных стандартов городской среды.
Точечное строительство сегодня способно привносить новые инвестиции в сложившуюся застройку. Зачастую, чтобы сделать новое благоустройство, найти какой-то другой способ финансирования - очень сложно. В наших управляющих компаниях могут это подтвердить.
Но для создания комфортной современной городской среды нужно не только хорошее благоустройство территории, а и - спортивные залы, детские сады, клубы, социальные объекты. Так, к примеру, сегодня остро нужны многоуровневые гаражи и парковки, которые необходимо строить во всех микрорайонах Владивостока. Или обойдемся без них?! Наверное, нет... А если все-таки строить, что ж это как не точечная застройка?!
Выход из этой ситуации видится в том, что городу надо точечно вводить объекты социального назначения. Как это сегодня делается с новыми детскими садами. Но, чтобы вводить все, что нам надо, следует хорошо понимать, откуда на эти цели придут финансы.
- Сегодня заметно, что даже наши новые микрорайоны и кварталы имеют «пробелы» в наборе объектов, которые необходимо иметь в шаговой доступности…
- Для каждого микрорайона необходим свой индивидуальный подход, чтобы точечное строительство пошло ему на пользу. Разумная достройка свободных участков могла бы придать новый импульс развитию качества среды во всех уже сложившихся микрорайонах массовой застройки.
Пока же получается, что мы активно развиваем территории для нового строительства, но в то же время абсолютно не хотим обращать внимания и заботиться о существующем жилом фонде, улучшать среду, в которой уже сегодня в нашем городе живут сотни тысяч людей.
Если мы будем строить только новое, а уже построенное будет разрушаться и функционально деградировать без постоянного его совершенствования, то мы не сможем решить наших жилищных проблем. Это абсурд.
- Можно ли сказать, что вашу позицию разделяют и другие члены общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в Приморском крае при губернаторе Приморья?
- Почему же? У нас есть, например, и сторонница полного запрета точечного строительства. Приходится спорить. Это нормально. Но, на мой взгляд, ОЭС сегодня не должен заниматься разборками и закланием виновных в каких-то упущениях. Нам надо сосредоточить работу над ошибками и определять, какие действия позволят улучшить жилую среду городских территорий на уровне отдельных микрорайонов. И при этом надо учитывать: все категории людей - дети, пожилые люди, инвалиды, требующийся уровень их культурно-бытового обслуживания, возможности улучшения качества среды их обитания. Эти вопросы должны быть в фокусе работы ОЭС. Нам надо находить такие решения точечной застройки, которые защищали бы ее от диких проявлений местничества и социального эгоизма, повышали бы эффективность использования городской среды, в т.ч., особенно, с точки зрения повышения социального эффекта. Нам во всем надо находить грань разумного!
Работа над социально-пространственной моделью городской среды - это одна из основных задач нашего экспертного совета. Важнее - конструктивные предложения, а не спекуляции на тему «нужна ли нам точечная застройка».
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Владимир 18:19, 12.03.2013#
Защита точечной застройки, это из чего исходит??? В Китае значительно меньшая территория, однако они не жалеют земли. Строят широченные улицы, тротуары, думая о будущем развитии. А мы лепим дом к дому чтобы обмануть соседа, использовать его комуникации. Поэтому детям негде играть, машины негде припарковать. Это безумная политика временщиков в этом мире. И если и дальше будем их слушать родим еще больший хаос на улицах. А детям негде будет играть, дышать свежим воздухом!
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ЯЯЯ18:25, 12.03.2013#
пустыри? так может скверы, небольшие парки или дет площадки сделать? давайте настроим *овна, чтоб солнца не видно, а только окна друг друга и поубиваемся за места на парковке у дома. гнать в шею таких умников. за рубежом застроено, да, НО не в ущерб людям. и машины есть где парковать, и с детьми погулять и в тени деревьев отдохнуть от суеты
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Псевдоним18:38, 12.03.2013#
вы статью прочитайте полностью, идиоты. понятие точечная застройка подразумевает не только строительство высотного дома или торгового центра, а так же другие объекты инфраструктуры развития данного микрорайона, например многоуровневые гаражи, мед учреждения и т. д. дело в другом, как администрация распоряжается этими землями, кому их продает, разрешает строительство. . .
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Так, прохожий20:21, 12.03.2013#
Цитата: "Бездумно развивать и расширять границы города, и застраивать новые территории, недоосваивая и не облагораживая существующие, - это путь в никуда". Безусловно! Но почему вместо облагораживания (т. е устройства сквера, детской или спортивной площадки) на ней нужно втыкать здание?
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Заноза00:25, 13.03.2013#
Похоже автор витает в облаках, а не в городе нашенском живет. Где же это видано, чтобы наши застройщики вместе с администрацией пожелали возвести на придомовых территориях объекты инфраструктуры для жителей существующих домов. Втискивают на этих территориях многоэтажки и им плевать как и в каких условиях будут жить старики, дети, обеспечены ли они просто элементарными условиями для безопасного проживания в домах, лишенных придомовых территорий. А может стоит прислушаться к "стороннице" полного запрета точечных застроек? У остальных что кишка тонка выразить свое мнение? -Для чего этот "совет", какому горожанину он нужен? НИ-КА-КО-МУ.
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эксперт этого совета01:35, 13.03.2013#
а Смотриковскому говорили что его принцип застраивания города это путь вникуда. но он слышит только ви цегубернатора Балана, который проталкивает Смотриковского на главного архитектора края. представляете что из нашего города сделает этот деятель? надо собирать подписи к губернатору против такого спеца.
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Lacosta23:25, 19.03.2013#
Да все правильно, в окружении гостинок можно построить одну высотку. с "хорошей" дорогой. И парковкой вокруг дома. Нагрузить, недогруженные трубы канализации, увеличить напор в "новых" подходящих водопроводных трубах. И задействовать недогруженные кабеля рядомстоящих ТП. Все верно. БРАВО!!!! ИМ ЗДЕСЬ НЕ ЖИТЬ!
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Псевдоним00:02, 20.03.2013#
. . . да какой он эксперт что так говорит!!! Жлоб и коррупционер! Привыкли работать за откаты. Конечно им не выгодно строить пригород, там нет этих самых коммуникаций, на это нужны средства из городского или краевого бюджета, а их то и нет, они жируют и пилят на эти денежки!! Пускай посмотрят на новостройные районы Москвы, Питера, Челябинска, Новосибирска, Волгограда!!!!Целые кварталы с полной инфраструктурой и полным циклом, школы, магазины, торгово-развлекательными центрами, больницами и пр. . . А у нас? Снеговая падь? Нет воды!Нет Магазинов!Ничего нет!Даже управляйки ЖКХ тож нет!Про Патрокл -вообще молчу:недоразумение одно. Район не очем, цена просто космос, такое впечатление что что это Манхэтэн с видом на кремль, инфраструктуры полное отсутствие. . . и никакой надежды на то что она будет в ближайшие лет 10. Вон идите на ул Калинина и стройте там. Постройте вначале пару тройку 17-24 этажных домов, переселите туда людей из бараков, а то на них жалко смотреть по телеку, и там такие территории высвободятся с видом на море, что озолотиться можно!!!МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ МИЛЛИАРДЕРАМИ СТАНЕТЕ!!!!А заодно и людям поможете!Вот о чем надо и нужно думать, а главное делать и куда и как надо применять словосочетание "точечная застройка". Реконструкция микрорайонов нужна!!! АУ!! Вы меня слышите!!!
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Точечные застройки - это ПРЕЖДЕ ВСЕГО перегрузка коммуникаций. Горящие трансформаторные подстанции, лопающиеся трубы, перегруженные дороги. . .