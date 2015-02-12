В Приморье резко выросло количество посылок, полученных из Китая

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, за 2014 год таможенный пост Владивостокский Прижелезнодорожный почтамт оформил 118 274 международных почтовых отправления, что почти на треть больше, чем в 2014 году, пишет деловая газета "Золотой Рог".

По информации начальника таможенного поста Андрея СТЕПАНЮКА, на 35% выросло количество импортных бандеролей и посылок, которые традиционно составляют подавляющее большинство международных отправлений (73%).

В географическом отношении это преимущественно корреспонденция из Китая в том числе заказанные на интернет-ресурсах этой страны товары. Посылки и бандероли, прибывшие из прочих стран зарубежья – Японии, Республики Корея, Малайзии, составляют около 27 % почтового импорта. На 81% выросло количество международных корреспонденций, заказанных на интернет-ресурсах Китая.

Значительно меньшее количество составляет экспортная международная корреспонденция, которую наши соотечественники отправляют за рубеж.

В 2015 году работы у владивостокских таможенников не убавится: Почта России планирует увеличить объемы международных почтовых отравлений, прибывающих из Китая. Прорабатывается и новое направление – доставка международной корреспонденции из Японии авиатранспортом, сообщает деловая газета «Золотой Рог» .

Как отмечает Андрей Александрович, пропорционально к растущему потоку - втрое - увеличилось и количество выявленных правонарушений. Возбуждено 35 дел об административных правонарушениях, 20 из которых по статье 16.3, ч.1 КоАП (несоблюдение установленных запретов). Все они – следствие обнаруженных в импортных посылках, прибывших из Китая, опасных вложений. В частности, различных видов холодного оружия – мечей, нунчаков и телескопических дубинок.

Виктория ШАМАЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.