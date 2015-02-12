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В Приморье резко выросло количество посылок, полученных из Китая
Как сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, за 2014 год таможенный пост Владивостокский Прижелезнодорожный почтамт оформил 118 274 международных почтовых отправления, что почти на треть больше, чем в 2014 году, пишет деловая газета "Золотой Рог".
По информации начальника таможенного поста Андрея СТЕПАНЮКА, на 35% выросло количество импортных бандеролей и посылок, которые традиционно составляют подавляющее большинство международных отправлений (73%).
В географическом отношении это преимущественно корреспонденция из Китая в том числе заказанные на интернет-ресурсах этой страны товары. Посылки и бандероли, прибывшие из прочих стран зарубежья – Японии, Республики Корея, Малайзии, составляют около 27 % почтового импорта. На 81% выросло количество международных корреспонденций, заказанных на интернет-ресурсах Китая.
Значительно меньшее количество составляет экспортная международная корреспонденция, которую наши соотечественники отправляют за рубеж.
В 2015 году работы у владивостокских таможенников не убавится: Почта России планирует увеличить объемы международных почтовых отравлений, прибывающих из Китая. Прорабатывается и новое направление – доставка международной корреспонденции из Японии авиатранспортом, сообщает деловая газета «Золотой Рог» .
Как отмечает Андрей Александрович, пропорционально к растущему потоку - втрое - увеличилось и количество выявленных правонарушений. Возбуждено 35 дел об административных правонарушениях, 20 из которых по статье 16.3, ч.1 КоАП (несоблюдение установленных запретов). Все они – следствие обнаруженных в импортных посылках, прибывших из Китая, опасных вложений. В частности, различных видов холодного оружия – мечей, нунчаков и телескопических дубинок.
Виктория ШАМАЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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vasya17:51, 12.02.2015#
Анжела: "На днях была проездом в Суйфеньхе. "Хех. . . я бы вообще не рискнул в наше время туда ехать. Там абсолютно везде принимали рубли в качестве платёжного средства, и на момент обрушения рубля количество рублей в Суньке было надо думать очень немаленькое. И вдруг - хлоп, и рубль подешевел в два раза. Нетрудно догадаться, что сейчас китайцы думают о России и россиянах.
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ЕдрЁныч18:29, 12.02.2015#
Анжеле не стоит волноваться за Китайцев. В Суйфэнхэ сейчас проживает более 300 000 китайцев. В Суйфэнхэ много промышленных предприятий, работающих на Экспорт: ЛесоХимический Комплекс, ТехнлПарк "Самсунш", Пищевые фабрики. Суйфэнхэ сейчас представляет мощный Логистический Узел. И в целом Суйфэнхэ Вырос как город: много современных микрорайонов, парков, уголков отдыха. А Туристический бизнес, на котором и Вырос Суйфэнхэ, на сегодняшний день составляет не более 5-7% в Бюджете города. И те 6 000 - 7 000 китайцев-торговцев на Торговых улочках в "Старом" Центре Суфэнхэ Особой Погоды не Делают. Так заявили в Мэрии Города. В Мэрии все же надеются, что с приходом лета и нового туристического Сезона Эти Торговцы снова Заработают. . . Все Впереди !!!
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На днях была проездом в Суйфеньхе. Сунька вымерла. Все закрыто. Не то что бы русских нет, китайцев и тех как ветром сдуло. Попытались покушать в местной столовой, только за юани. Пытались обменять рубли, с огромной неохотой обменяли 1000. Только перекусить и хватило. Если нужно что то купить в Китае, интернет торговля сей час в помощь. Хотя ценник конечно бешеный. Но зато и на самой поездке можно сэкономить.