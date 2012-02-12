Таун Парк под Владивостоком: живите за городом в формате городской квартиры

В том, что жизнь за городом, когда ты просыпаешься не от шума мегаполиса, а от пения птиц и шелеста листвы, дышишь свежим воздухом и устраиваешь барбекю для друзей прямо у себя под окном, имеет несравнимые преимущества, убеждать никого не нужно.

Другое дело, что одним загородные особняки недоступны по финансовым причинам, другим не нужны огромные площади, которые требуют внимания и ухода, а третьи хотели бы при переезде сохранить преимущества городской жизни. За рубежом - а в последнее время и в России - проблема решается просто: люди покупают… загородные квартиры во флэтхаусах и таунхаусах. Наконец-то эта тенденция, характерная для рынка загородного жилья Москвы и Санкт-Петербурга проявилась и в Приморье. Это не просто новое веяние на рынке недвижимости. Это новый образ жизни.

В ближнем пригороде Владивостока, в 10 минутах езды от городской суеты - в районе старого седанкинского аэродрома - достраивается жилой загородный комплекс «Таун Парк» - новый проект компании «Град М». Он заметно выделяется на общем фоне - и не только необычным клубным форматом, но и каким-то особенным, европейским стилем, который придают ему панорамное остекление квартир и просторные террасы. Это качественно новый формат загородного жилья. Расположенный в санаторно-курортной зоне и построенный с помощью современных строительных технологий, этот закрытый жилой комплекс рассчитан на тех, кто мечтает жить за городом, но при этом не желает переплачивать за лишние метры и не хочет довольствоваться стандартными архитектурно-планировочными решениями и дизайн-проектами.

Досье «ДК»

Архитектурно-строительная компания «Град М» работает на приморском рынке с 1998 г. и осуществляет полный комплекс проектных, инжиниринговых и строительных услуг, разрабатывает эксклюзивные интерьерные решения и имеет огромный опыт работы как с частными заказчиками, так и с крупными компаниями, среди которых ОАО «РЖД», ОАО «Нефтепорт», ФГУП «Почта России», ЗАО МАК «Трансфес», банк «Кедр» и др.

«Таун Парк» представляет собой очень уютный, хорошо продуманный и охраняемый жилой комплекс, предполагающий все для комфортной жизни за городом. Ведь каким бы стильным ни был дизайн жилого помещения, инфраструктура за городом - дело первоочередное. К услугам будущих жильцов - подземная и наземная парковки, детская игровая зона, спортивная площадка, а зимой-каток, летний бассейн, зоны для барбекю, круглосуточный продуктовый магазин, профессиональная охрана с режимом видеонаблюдения. Придомовая территория благоустраивается специалистами по ландшафтному дизайну, а коммуникации - электроэнергия, водоснабжение и водоотведение - городские. Предусмотрено все до мелочей, включая специальные камеры-кладовые для хранения спортивного инвентаря, автоаксессуаров или домашних заготовок (помните старые добрые кладовые в подвальных помещениях советских домов?).

Что касается жилой зоны, то наряду с уже привычными домами в таунхаусах, на территории ЖК «Таун Парк» предлагаются к продаже и двухуровневые квартиры в таунхаусах с отдельными входами и видом на море. И, наконец, новое веяние на строительном рынке Приморского края - стильный 3-подъездный флэтхаус включает как одноуровневые квартиры с открытыми 50-100-метровыми террасами и зимними садами за шикарными витражами, так и роскошные 2-уровневые пространства. (Подробная схема комплекса - на сайте www.gradm.vl.ru). И дома, и квартиры предполагают свободную планировку. В качестве приятных бонусов - возможность бесплатно воспользоваться уже готовыми вариантами планировок. Для тех, кто хочет нечто особенное, креативные дизайнеры «Град М» разработают комфортное индивидуальное решение, а опытные строители воплотят в жизнь самый смелый дизайн-проект.

Решение освоить новый формат загородного жилья было продиктовано покупательским спросом: при вводе в строй предыдущего жилого объекта компании - коттеджного поселка «Новая Седанка-1» - многие интересовались именно отдельными квартирами. Расчет оказался верным, и сегодня свободными в ЖК «Таун Парк» остаются всего лишь несколько квартир площадью 160 и 190 кв. м в таунхаусах с видом на море, с документами на собственность и 100%-ной готовностью.

Открыты продажи во флэтхаусе - квартиры площадью 60-220 кв.м, где на данный момент полным ходом идет завершающий этап строительных работ, готовятся документы для ввода жилья в эксплуатацию. К внутренней отделке своих квартир будущие новоселы могут приступить уже в декабре этого года. Что касается сроков сдачи комплекса, то на данный момент ведутся работы по благоустройству придомовой территории, впрочем, жители отдельных таунхаусов уже потихоньку переезжают.

На данный момент стоимость квадратного метра в комплексе сопоставима со стоимостью квартиры в новом доме (хотя удовольствие от проживания в нем не идет ни в какое сравнение с городской квартирой). Кроме того, покупка квартиры - это еще и хорошие инвестиции в будущее, тем более что компания предусмотрела различные варианты оплаты и возможность рассрочки на срок до года.

Также, в рамках совместной акции с ВТБ24, доступна льготная программа ипотечного кредитования.

Среди будущих новоселов «Таун Парка» и молодые семьи, которые стремятся к более высокому уровню жизни, но пока не имеют возможности или желания содержать полноценный загородный особняк, и пары более старшего возраста, дети которых уже упорхнули из родительского гнезда, и необходимость в домах большой площади отпала, а привычка жить за городом осталась. Так или иначе, это люди, для которых «качество жизни» имеет первостепенное значение, которые давно и четко сформулировали требования к Дому во всех смыслах этого слова и которые не нуждаются в разъяснениях, что дает проживание в уютной, комфортабельной и обособленной загородной резиденции с равными по статусу и похожими по мировоззрению соседями.

«Дальневосточный капитал» .