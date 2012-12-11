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Остров Чеджудо стал ближе

11 Декабря 2012, 22:41 | Владивосток

Прекрасный корейский остров Чеджу готов принять неограниченное число российских туристов.

«Добро пожаловать на остров Чеджу!» - приветливо представили прекрасное природное наследие, вошедшее в число новых семи чудес света, организаторы туризма о. Чеджу в рамках презентации возможностей получить незабываемый отдых и лечение, прошедшей на минувшей неделе в отеле «Хендэ» во Владивостоке.

Остров Ченджу – это самый южный и самый крупный остров в Южной Корее. Россиянам он стал доступен с 1991 года. В числе первых российских руководителей его посетил Михаил ГОРБАЧЕВ, выразивший удивление и восторг от увиденного.

Вкус россиян к путешествиям привлек их и на Чеджудо. В целом, по словам корейской стороны, за прошлый год Южную Корею посетили более 200 тысяч российских туристов, значительная их часть побывала на этом знаменитом острове.

Чеджудо известен разнообразием природных ландшафтов, чистотой, дающими отдохновение. Кроме того, здесь можно  получить квалифицированную медицинскую помощь. Ее предоставит многопрофильная больница Cheju Halla, оборудованная по последнему слову техники. В настоящее время здесь достраивается высококлассный курорт Медител WE, где будут совмещены лечение и отдых.

В прошлом году у приморских жителей появилась возможность познакомиться с Чеджудо поближе благодаря открытию новых авиарейсов. «Мы заинтересованы друг в друге, - отметил на прошедшей презентации начальник отдела приграничного сотрудничества  администрации Приморского края Александр МАЛИК. – Эта встреча позволит укрепить связи Приморского края с нашим стратегическим партнером Республикой Корея».

Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».

Автор: Надежда Воронцова
Теги: туризм  АТР  международное сотрудничество 



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