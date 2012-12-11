Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Остров Чеджудо стал ближе
Прекрасный корейский остров Чеджу готов принять неограниченное число российских туристов.
«Добро пожаловать на остров Чеджу!» - приветливо представили прекрасное природное наследие, вошедшее в число новых семи чудес света, организаторы туризма о. Чеджу в рамках презентации возможностей получить незабываемый отдых и лечение, прошедшей на минувшей неделе в отеле «Хендэ» во Владивостоке.
Остров Ченджу – это самый южный и самый крупный остров в Южной Корее. Россиянам он стал доступен с 1991 года. В числе первых российских руководителей его посетил Михаил ГОРБАЧЕВ, выразивший удивление и восторг от увиденного.
Вкус россиян к путешествиям привлек их и на Чеджудо. В целом, по словам корейской стороны, за прошлый год Южную Корею посетили более 200 тысяч российских туристов, значительная их часть побывала на этом знаменитом острове.
Чеджудо известен разнообразием природных ландшафтов, чистотой, дающими отдохновение. Кроме того, здесь можно получить квалифицированную медицинскую помощь. Ее предоставит многопрофильная больница Cheju Halla, оборудованная по последнему слову техники. В настоящее время здесь достраивается высококлассный курорт Медител WE, где будут совмещены лечение и отдых.
В прошлом году у приморских жителей появилась возможность познакомиться с Чеджудо поближе благодаря открытию новых авиарейсов. «Мы заинтересованы друг в друге, - отметил на прошедшей презентации начальник отдела приграничного сотрудничества администрации Приморского края Александр МАЛИК. – Эта встреча позволит укрепить связи Приморского края с нашим стратегическим партнером Республикой Корея».
Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- В ДВФУ поговорили о развитии туризма
- Молодёжи и детям Приморья расскажут о потенциале туристской отрасли во Владивостоке
- Круизные лайнеры в три раза чаще будут заходить в Приморье
- Из Владивостока все лето самолеты будут летать в китайский Тяньцзинь
- Жители Приморья могут получить скидки на туры в Корею
- На Тихоокеанском туристском форуме жители и гости Владивостока смогут отдохнуть всей семьей
- Во Владивостоке возродят традицию Морского бала под открытым небом
- Более 30 приморцев сообщили, что пострадали от туроператора "Рубикон"
Новости раздела
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
- Во Владивостоке открылась традиционная выставка "Город-2018"
- Во Владивостоке два таможенных пункта пропуска будут работать с системой tax free
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"