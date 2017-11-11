АИЖК избавляется от земли в районе Патрокла

Строить в «гнилом углу», далеко от центра города и по соседству с кладбищем желающих пока не нашлось

В этом году во Владивостоке предполагалось завершить строительство нового микрорайона «Патрокл», о планах строительства которого было громко заявлено еще на саммите АТЭС-2012, напоминает деловая газета «Золотой Рог». Однако довольно большая его территория, включая центральные участки, до сих пор оказалась недоосвоенной.

Как сообщили газете «Золотой Рог» в Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), земельные участки общей площадью 75,9 га в бухте Патрокл решено выставить на земельный аукцион.

Всего предлагается 97 земельных участков в заманчивой для застройщиков южной части города, рядом с Морским кладбищем и недалеко от Русского моста, соединяющий основную часть Владивостока с островом Русским, где находится хорошо известный кампус ДВФУ. Участки разной площади и конфигурации предлагаются под объекты комплексной жилой застройки. При этом «проектом планировки территории определены границы зон размещения объектов жилой и общественно-деловой застройки, объектов социально-культурного, рекреационного и коммунально-бытового назначения, объектов транспортной и инженерной инфраструктур и иного назначения».

В АИЖК считают, что развитие этой территории является одним из приоритетных для Владивостока и всего Приморья, поскольку она становится лицом города и края, то есть их Морским фасадом. Однако начальная цена этих участков определена всего в 1,35 млрд. рублей, то есть в среднем около 14 млн. за каждый, что по силам даже начинающему инвестору.

Заявки на участие в предстоящих торгах АИЖК принимает до 4 декабря, а уже 8 декабря должен состояться аукцион.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: АИЖК выступает агентом Российской Федерации и обладает всеми агентскими полномочиями в отношении значительного объема земельных участков и иных объектов недвижимого имущества. Агентство вовлекает в оборот неиспользуемые участки, находящиеся в федеральной собственности, по механизмам, предусмотренным 161Федеральным законом.