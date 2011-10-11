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Во Владивостоке строительство «Зеленого» района таунхаусов коттеджного поселка «Радово-2» приближается к завершению
Строительство «Зеленого» района таунхаусов коттеджного поселка «Радово-2» приближается к завершению.
В ООО «Косандра», компании-застройщике поселка, нам сообщили, что два таунхауса уже готовы полностью, причем в одном из них начаты внутренние отделочные работы, а степень готовности остальных составляет не менее 60%. Уже сегодня в «Зеленом» районе ведутся работы по благоустройству общественных зон, набираются специалисты в управляющую компанию.
Потенциальным инвесторам в столь перспективный проект стоит поторопиться – по целому ряду причин. Прежде всего, стремительно приближается дата завершения новой многополосной загородной магистрали – предположительно, сразу после этого знаменательного события цены на загородную недвижимость поползут вверх.
Во-вторых, таунхаусы «Зеленого» района также подорожают – нынешнюю цену в 45 тысяч за квадрат не удастся сохранить после также приближающейся сдачи объекта в эксплуатацию.
В-третьих, эксперты полагают, что в условиях роста доллара банкам едва ли удастся надолго сохранить действующие ставки по ипотечным кредитам (которые пока что весьма выгодны).
И, наконец, компания объявила – впечатляюще выгодная рекламная акция, по условиям которой покупатель любого таунхауса получает гарантированный приз в виде нового Nissan Qashqai, будет продлена не до конца года, как ожидалось, а всего на 1 месяц, до конца октября 2011 года.
Иными словами, время принимать решение. Комфортная жизнь в собственном стремительно дорожающем загородном доме выглядит вполне разумной и оправданной инвестицией.
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