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Приморье подсадят на масла российского производства
Регион ожидает полное импортозамещение смазочных материалов и технических жидкостей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Газпром нефть» и администрация Приморского края заключили на полях IV Восточного экономического форума соглашение о содействии в импортозамещении смазочных материалов и технических жидкостей.
Соглашением предусмотрено расширение поставок масел под брендами «Газпромнефть» (Gazpromneft) и G-Energy для городских и муниципальных предприятий ЖКХ и ТЭК, промышленного и транспортного комплексов региона, говорится в сообщении компании.
В рамках сотрудничества будет осуществляться подбор качественных смазочных материалов производства «Газпром нефти», соответствующих требованиям крупнейших мировых производителей техники и призванных заменить дорогостоящие импортные аналоги, поясняет НК.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»
В феврале 2018 года «Газпром нефть» и администрация Приморья заключили соглашение об обеспечении региона битумами и битумопроизводными продуктами "Газпром нефти" для строительства и реконструкции автомобильных дорог и объектов жилищно-коммунального хозяйства региона.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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