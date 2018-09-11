Приморье подсадят на масла российского производства

Регион ожидает полное импортозамещение смазочных материалов и технических жидкостей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Газпром нефть» и администрация Приморского края заключили на полях IV Восточного экономического форума соглашение о содействии в импортозамещении смазочных материалов и технических жидкостей.

Соглашением предусмотрено расширение поставок масел под брендами «Газпромнефть» (Gazpromneft) и G-Energy для городских и муниципальных предприятий ЖКХ и ТЭК, промышленного и транспортного комплексов региона, говорится в сообщении компании.

В рамках сотрудничества будет осуществляться подбор качественных смазочных материалов производства «Газпром нефти», соответствующих требованиям крупнейших мировых производителей техники и призванных заменить дорогостоящие импортные аналоги, поясняет НК.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»

В феврале 2018 года «Газпром нефть» и администрация Приморья заключили соглашение об обеспечении региона битумами и битумопроизводными продуктами "Газпром нефти" для строительства и реконструкции автомобильных дорог и объектов жилищно-коммунального хозяйства региона.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.