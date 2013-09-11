Во Владивостоке появится новое офисное здание

По данным СРО «Альянс строителей Приморья», формирование кооператива «Дом строительных организаций» завершено досрочно на несколько дней. В него, для строительства во Владивостоке общими силами нового офисного здания, вошли около 150 приморских компаний, занимающихся строительством, проектированием, дизайном, геодезией, установкой лифтов, пожарной безопасностью и пр.

Как отметил директор АСП Сергей ФЕДОРЕНКО, точку в списке пришлось поставить по той причине, что запросы компаний по офисным площадям оказались несколько выше ожидавшихся, и на уже принятые в кооператив компании сегодня требуется более 20 тыс. кв. метров площадей. В целом идея объединить компании, работающие во всех сферах строительства, в одном здании увенчалась успехом.

Ее привлекательность не только в том, что в будущем у пайщиков появится возможность эффективно использовать общее деловое пространство, но и в самой выгодности такого строительства. Дело в том, что проект будет некоммерческим, и квадрат обойдется фактически по себестоимости - это на сегодня составляет для такого класса здания, которое предполагается построить, около 40 тыс. рублей, притом что рыночная цена офисного квадратного метра во Владивостоке во II квартале этого года в среднем составляла 76 381 рублей.

В ближайшие две недели заявки пайщиков будут обобщаться, чтобы определиться с заданием для проектировщиков и выбором участка под строительство. Первые паевые взносы, на проектирование здания, кооператив «ДСО» предполагает начать собирать после нового года - после своей официальной регистрации.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.