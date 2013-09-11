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Во Владивостоке появится новое офисное здание

11 Сентября 2013, 13:50 | Владивосток

По данным СРО «Альянс строителей Приморья», формирование кооператива «Дом строительных организаций» завершено досрочно на несколько дней. В него, для строительства во Владивостоке общими силами нового офисного здания, вошли около 150 приморских компаний, занимающихся строительством, проектированием, дизайном, геодезией, установкой лифтов, пожарной безопасностью и пр.

Как отметил директор АСП Сергей ФЕДОРЕНКО, точку в списке пришлось поставить по той причине, что запросы компаний по офисным площадям оказались несколько выше ожидавшихся, и на уже принятые в кооператив компании сегодня требуется более 20 тыс. кв. метров площадей. В целом идея объединить компании, работающие во всех сферах строительства, в одном здании увенчалась успехом.

Ее привлекательность не только в том, что в будущем у пайщиков появится возможность эффективно использовать общее деловое пространство, но и в самой выгодности такого строительства. Дело в том, что проект будет некоммерческим, и квадрат обойдется фактически по себестоимости - это на сегодня составляет для такого класса здания, которое предполагается построить, около 40 тыс. рублей, притом что рыночная цена офисного квадратного метра во Владивостоке во II квартале этого года в среднем составляла 76 381 рублей.

В ближайшие две недели заявки пайщиков будут обобщаться, чтобы определиться с заданием для проектировщиков и выбором участка под строительство. Первые паевые взносы, на проектирование здания, кооператив «ДСО» предполагает начать собирать после нового года - после своей официальной регистрации.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: кооператив  проекты  строительство 



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Комментарии

  • Псевдоним15:12, 11.09.2013#

    сейчас начнется очередная точечная застройка

  • Креведко13:43, 13.09.2013#

    Безусловно, это архинужное здание в городе.

  • Псевдоним19:11, 13.09.2013#

    Где это?И на сколько машиномест расчитана парковка?И будет-ли она в реалии?

  • Псевдоним08:31, 14.09.2013#

    Такие мелочи, как парковки, у нас ВСЕГДА забываются. С пробками веселее в городе, да и администрации с гаишниками заработки за неправильные парковки очень нужны!

  • серый00:02, 14.09.2013#

    может очередной развод на бабки

  • Псевдоним13:16, 16.09.2013#

    Да кому на хрен нужно ещё одно офисное здание! И так в городе либо офис, либо магазин!

  • приморский21:28, 19.09.2013#

    В стране кризис. Регионы банкротятся пачками. А у этих до сих пор тараканы в голове

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