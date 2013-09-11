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Власти Приморья просят включить еще 12 семей в ЖСК "Остров"
В ходе вебинара «Развитие жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) с господдержкой», организованного на базе мультимедийного центра РИА «Новости» Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (РЖС), руководителю дирекции социально ориентированных проектов Фонда РЖС Наталье КОРОТЧЕНКОВОЙ был задан вопрос из Владивостока от «ЗР»: "На вашей встрече с многодетными семьями Владивостока, которые приглашались к вступлению в ЖСК «Остров», лишь 8 из них выразили желание вступить. Большинство оказалось финансово несостоятельно участвовать в строительстве, даже на тех льготных условиях, которые предоставлены этому кооперативу. Что предлагает РЖС для того, чтобы многодетные семьи все-таки могли реализовать свое право на ИЖС через участие в ЖСК?"
- В условия приема в ЖСК были внесены изменения: многодетные семьи, вне зависимости от того, где работают родители, могут вступать в члены кооператива. Действительно, на тот момент у нас были резервные места в ЖСК «Остров». И мы предлагали многодетным семьям Владивостока вступить в него. Несколько дней назад нам поступило ходатайство от властей Приморского края, в котором 12 многодетных семей планируют вступать в кооператив.
Надо сказать, что здесь основным вопросом является выбор многодетных семей, которым поддержка осуществляется не только в ЖСК, но и путем предоставления земельных участков для индивидуально-жилищного строительства. Это либо вступать в ЖСК «Остров» и в его коллективе строить себе жилье (но земельный участок для семьи здесь ограничен требованием к жилью экономкласса - это 10 соток), либо получить земельный участок от администрации, где размер больше - до 20 соток и, соответственно, таким образом решать свою жилищную проблему.
Дело еще и в том, что у нас есть ограничения по вступлению в члены кооператива, в т.ч. и для многодетных семей. То есть если гражданин однажды уже получал от государства бесплатно земельный участок под ИЖС, то членом жилищно-строительного кооператива он быть не может. В Приморском крае очень активна позиция администрации в части обеспечения земельными участками многодетных семей. Поэтому те люди, которые такой участок уже получили, не смогут участвовать в строительстве жилья в нашем кооперативе.
Что касается финансовой поддержки для многодетных семей, то есть льготный ипотечный продукт Сбербанка России, который предлагает ставку по ипотечному кредиту 12,5%. Причем его условиями предусмотрено транширование кредита, что позволяет сэкономить гражданам на процентах по кредиту. То есть вся сумма кредита разбивается в зависимости от этапов строительства и постепенно выбирается кредитуемым. Первоначальный взнос для члена ЖСК составлял 30%, сейчас уже 20%. В дальнейшем гражданин оформляет кредит в залог пая и его софинансирование с банком идет траншами в зависимости от этапов строительства. Для многодетных семей мы предлагаем воспользоваться этой поддержкой, а выбор варианта улучшения жилищных условий все-таки остается за ними - либо это ЖСК «Остров», либо это получение участка под ИЖС.
ЖСК «Остров» уже сформирован, и большинство членов кооператива уже сдали первоначальный взнос. А по тому ходатайству, которое к нам поступило от региональной власти, мы будем работать, и эти 12 многодетных семей смогут вступить в члены кооператива. Но сроки вступления для ЖСК «Остров», к сожалению, ограничены.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним15:25, 13.09.2013#
Ох поплачутся эти члены кооператива. То что стоимость 1 кв. м 46K рублей это цветочки, далее вся инфраструктура (Электричество, вода, газ, канализация) будут строится на деньги членов кооператива а это ох как не хило по цене. Так что домик в деревне выстрелит не менее 12 лямов на круг. Плюс место для стройки откровенное гавно. Там была военная помойка.
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Требую огласить фамилии всех пайщиков "Остров". Вот гадом буду Черемис, Пенязь, Кондратов и Т. Д. Или мамы их. Или папы. А Черемис, на мальчика своего мог переписать.