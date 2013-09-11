www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Строительство
Распечатать

Власти Приморья просят включить еще 12 семей в ЖСК "Остров"

11 Сентября 2013, 13:41 | Владивосток

В ходе вебинара «Развитие жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) с господдержкой», организованного на базе мультимедийного центра РИА «Новости» Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (РЖС), руководителю дирекции социально ориентированных проектов Фонда РЖС Наталье КОРОТЧЕНКОВОЙ был задан вопрос из Владивостока от «ЗР»: "На вашей встрече с многодетными семьями Владивостока, которые приглашались к вступлению в ЖСК «Остров», лишь 8 из них выразили желание вступить. Большинство оказалось финансово несостоятельно участвовать в строительстве, даже на тех льготных условиях, которые предоставлены этому кооперативу. Что предлагает РЖС для того, чтобы многодетные семьи все-таки могли реализовать свое право на ИЖС через участие в ЖСК?"

- В условия приема в ЖСК были внесены изменения: многодетные семьи, вне зависимости от того, где работают родители, могут вступать в члены кооператива. Действительно, на тот момент у нас были резервные места в ЖСК «Остров». И мы предлагали многодетным семьям Владивостока вступить в него. Несколько дней назад нам поступило ходатайство от  властей Приморского края, в котором 12 многодетных семей планируют вступать в кооператив.

Надо сказать, что здесь основным вопросом является выбор многодетных семей, которым поддержка осуществляется не только в ЖСК, но и путем предоставления земельных участков для индивидуально-жилищного строительства. Это либо вступать в ЖСК «Остров» и в его коллективе строить себе жилье (но земельный участок для семьи здесь ограничен требованием к жилью экономкласса - это 10 соток), либо получить земельный участок от администрации, где размер больше - до 20 соток и, соответственно, таким образом решать свою жилищную проблему.

Дело еще и в том, что у нас есть ограничения по вступлению в члены кооператива, в т.ч. и для многодетных семей. То есть если гражданин однажды уже получал от государства бесплатно земельный участок под ИЖС, то членом жилищно-строительного кооператива он быть не может. В Приморском крае очень активна позиция администрации в части обеспечения земельными участками многодетных семей. Поэтому те люди, которые такой участок уже получили, не смогут участвовать в строительстве жилья в нашем кооперативе.

Что касается финансовой поддержки для многодетных семей, то есть льготный ипотечный продукт Сбербанка России, который предлагает ставку по ипотечному кредиту 12,5%. Причем его условиями предусмотрено транширование кредита, что позволяет сэкономить гражданам на процентах по кредиту. То есть вся сумма кредита разбивается в зависимости от этапов строительства и постепенно выбирается кредитуемым. Первоначальный взнос для члена ЖСК составлял 30%, сейчас уже 20%. В дальнейшем гражданин оформляет кредит в залог пая и его софинансирование с банком идет траншами в зависимости от этапов строительства. Для многодетных семей мы предлагаем воспользоваться этой поддержкой, а выбор варианта улучшения жилищных условий все-таки остается за ними - либо это ЖСК «Остров», либо это получение участка под ИЖС.

ЖСК «Остров» уже сформирован, и большинство членов кооператива уже сдали первоначальный взнос. А по тому ходатайству, которое к нам поступило от региональной власти, мы будем работать, и эти 12 многодетных семей смогут вступить в члены кооператива. Но сроки вступления для ЖСК «Остров», к сожалению, ограничены.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Виктор Кудинов
Теги: жилье  льготы  строительство  семья  малоэтажка  ЖСК Остров  недвижимость  земля  дети  РЖС 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним14:42, 11.09.2013#

    Требую огласить фамилии всех пайщиков "Остров". Вот гадом буду Черемис, Пенязь, Кондратов и Т. Д. Или мамы их. Или папы. А Черемис, на мальчика своего мог переписать.

  • Псевдоним15:25, 13.09.2013#

    Ох поплачутся эти члены кооператива. То что стоимость 1 кв. м 46K рублей это цветочки, далее вся инфраструктура (Электричество, вода, газ, канализация) будут строится на деньги членов кооператива а это ох как не хило по цене. Так что домик в деревне выстрелит не менее 12 лямов на круг. Плюс место для стройки откровенное гавно. Там была военная помойка.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru