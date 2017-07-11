Владивосток становится центром гастрономического туризма

Гастрономический туризм – одна из самых перспективных туристических отраслей Владивостока. По словам экспертов, столице Приморья есть что предложить туристу почти из любой точки мира, пишет деловая газета «Золотой Рог». С экспертами согласны и сами туристы: так, по результатам опроса пользователей крупнейшей платформы по бронированию отелей Booking.com Владивосток возглавил ТОП-10 городов с самой вкусной едой в России. Интересно, что ни Москва, ни Санкт-Петербург в этот рейтинг не попали. Столица Приморья заслужила 75% симпатий респондентов благодаря свежим морепродуктам и паназиатской кухне, сообщили в пресс-службе Booking.com.

Если оценивать инициативы рестораторов за 2016-2017 годы, то можно отметить развитие в городе национальной кухни: помимо дальневосточной, которая сейчас представлена практически во всех туристически активных точках общепита, акцент ставится еще и на грузинской, армянской, русской и китайской национальной еде.

- На азиатские кухни ориентируются в основном сами азиаты, - отметил директор ресторана «Молоко и мед», пекарни «Мишеля», а также ночного клуба «Ку-ку» Павел КУКСОВ. - К примеру, гости из Китая часто предпочитают во Владивостоке свою кухню, на которой мы, к примеру, не специализируемся. Зато большинство туристов, которых мы принимаем у себя, предпочитают пробовать именно блюда местной, дальневосточной кухни, особенно морепродукты. Поэтому летом и в сентябре, когда во Владивосток приезжает основная часть гостей, мы ставим акцент на свежей морской кухне. В наши заведения все чаще наведываются гости из Японии, Южной Кореи и даже из Европы. Причем приток значительный – в два-три раза. Еще пару-тройку лет назад мы и подумать не могли, что застанем такие времена.

Остальные национальные кухни (грузинские, армянские), присутствующие во Владивостоке, - это экзотика, опять же ориентированная в первую очередь на азиатов - японских и корейских туристов. К примеру, в январе этого года на Спортивной набережной Владивостока открылся грузинский ресторан «Супра», средний чек которого ориентирован в основном на более-менее состоятельных гостей. Домашнюю азербайджанскую кухню можно попробовать в ресторане «Белый барашка», который также расположен в центре Владивостока. Армянская кухня представлена в более чем 10 ресторанах Владивостока, среди которых «Золотой петушок», «Ковчег» и другие. Сеть ресторанов узбекской кухни «Чайхона «Хлопок» также интересна туристу.

По словам президента Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Романа ИВАНИЩЕВА, появление во Владивостоке таких кухонь, как грузинская, армянская, азербайджанская, русская, – следствие именно растущего интереса туристов к Приморскому краю: ранее такие кухни не были особенно востребованы среди местного населения.

- Иностранные гости и дальше будут задавать тенденции на рынке ресторанов Приморья, - добавил Роман Иванищев. – Форматы будут подстраиваться под иностранного гостя.

Из ресторанов, предлагающих гостям дальневосточную и морскую кухни во Владивостоке, особенно известны ресторан региональной кухни Port Cafe, паназиатский ресторан Zuma, морской ресторан «Семь футов», а также Novik Country Club, предлагающий гостям морские деликатесы.

Кстати, наиболее популярные у туристов морские деликатесы в Приморье – это трепанг на меду, свежий гребешок, приготовленный разными способами, скоблянка из кукумарии, рыбные блюда и так далее. Из изысков - гренки с чернилами каракатицы и сливочным маслом с черемшой, суп с корбикулой, салат с морской капустой, кальмар на гриле по-дальневосточному, строганина из черного макруруса, плов с мидиями по-приморски.

«Коренной» потенциал

Реже туристы проявляют интерес к кухням коренных народов Приморья, которые, по мнению экспертов, могли бы стать «фишкой» заведений Приморья. Сегодня такие кухни почти не представлены в ресторанах Владивостока, и чтобы ознакомиться с ними, туристам приходится отправляться подальше, к примеру в поселок Красный Яр, где проживают удэгейцы, которые, кстати, время от времени проводят мастер-классы по приготовлению блюд их национальной кухни. Один из примеров национальной дальневосточной кухни – тала, или строганина из замороженной рыбы с репчатым луком и перцем.

Гастрономический туризм во Владивостоке достиг той стадии развития, на которой можно создавать отдельные турпродукты: к примеру, ассортимент Владивостока позволяет организовывать для туристов городские туры или экскурсии по ресторанам и кафе национальных кухонь. Такие туры еще не активно, но все-таки предлагаются владивостокскими туристическими агентствами и стоят от 1350 рублей с человека. К примеру, в числе подобных экскурсия в ресторан «Порт Кафе», где, помимо дегустации, туристов знакомят с историей становления дальневосточной кухни, а также в «Научно-производственный комплекс по воспроизводству биоресурсов», где туристов «выгуливают» на катере по акватории острова Русского, рассказывают им гастрономические байки и факты из жизни местных жителей, показывают, как в естественных условиях выращиваются трепанг, мидии, гребешок, устрицы, а также угощают свежими морепродуктами.

Гастрономический туризм во Владивостоке представлен и событийными мероприятиями: в ходе Тихоокеанского туристского форума в столице Приморья ежегодно запускается Ресторанная улица, где повара готовят для гостей фирменные угощения из всех регионов Дальнего Востока.

Сервис требует роста

Несмотря на то что в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы» Владивосток превращается в туристический центр, а рестораторы уделяют большое внимание развитию персонала (обучение иностранным языкам), все же, по мнению экспертов, сервис в заведениях необходимо улучшать.

- Гостями Владивостока все чаще становятся не только китайские туристы, но и жители Европы, Японии, Кореи, - добавил Роман Иванищев. – Таким образом, уровень сервиса должен постоянно повышаться. Мы больше не можем рассчитывать только на непритязательного гостя из Китая. Уже сегодня некоторые заведения Владивостока обгоняют по качеству сервиса многие города России, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников. Могу сказать, что в своей профессиональной среде я часто общаюсь с иностранцами. Некоторые из них непредвзято относятся к Владивостоку и считают, что здесь, по сравнению с другими дальневосточными столицами, выше не только уровень сервиса, но и выбор: любители культурного отдыха, ночные «тусовщики», люди в возрасте – все смогут найти здесь подходящее место. Кроме того, заведение во Владивостоке можно подобрать на любой кошелек.

Однако этого все же мало, уверены эксперты. Владивосток с трудом расстается с репутацией «недружелюбного» города.

- Недружелюбность эта проявляется скорее не в лицах и в людях, а в нашей инфраструктуре, - уверен директор некоммерческой организации «Тихоокеанский туристический союз» Кирилл ПОТАПЕНКО. – У нас до сих пор отсутствует понятное интернациональное пространство, а система общественного транспорта не всегда понятна даже самим владивостокцам. Что касается сферы общепита, то все же не во всех заведениях до сих пор есть меню на иностранном языке. В основном оно есть в заведениях, которые поставили себе цель обслуживать иностранных гостей, остальные же продолжают ориентироваться только на местное население, почти не рассматривая возможность приема туристов. В то же время они вполне могли бы себе позволить хотя бы эту небольшую любезность – меню на иностранном языке. Не обязательно даже целиком подстраивать формат заведения под иностранного гостя.

МНЕНИЕ

- Ресторанов и кафе с качественным уровнем сервиса во Владивостоке становится все больше, - отмечает директор ресторанного направления Tigre de Cristal Димостенис ПАНТЕЛОС. - Было время, когда я был во Владивостоке «новичком» и, честно сказать, чувствовал себя потерянно на улицах города, был разочарован качеством сервиса в местных ресторанах. Могу сказать, что сегодня это не так: все больше рестораторов в городе приходят в свое дело с любовью и уважением к гостю.

Фото Игоря КУХАРЯ.

К фото: Удивить туриста бараньей ногой вряд ли удастся.