На южных очистных Владивостока прошли пуско-наладочные работы

Оборудование уже испытано на чистой воде, однако запустить его планируется только в апреле 2013 года.

«Еще не завершены установка всех насосных станций и прокладка 35 километров сетей, по которым канализационные стоки будут поступать на объект с Чуркина, Тихой, улиц Луговой и Баляева», — рассказал главный инженер КГУП «Приморский водоканал»Анатолий САМОРОДОВ. Специалист отметил: даже если до конца года все технические детали будут улажены, осенью и зимой запускать объект нельзя, потому что организмы активного ила на этапе приспособления могут не выдержать перепадов температур.

«Золотой Рог».