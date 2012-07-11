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На южных очистных Владивостока прошли пуско-наладочные работы
11 Июля 2012, 17:40 | Владивосток
Оборудование уже испытано на чистой воде, однако запустить его планируется только в апреле 2013 года.
«Еще не завершены установка всех насосных станций и прокладка 35 километров сетей, по которым канализационные стоки будут поступать на объект с Чуркина, Тихой, улиц Луговой и Баляева», — рассказал главный инженер КГУП «Приморский водоканал»Анатолий САМОРОДОВ. Специалист отметил: даже если до конца года все технические детали будут улажены, осенью и зимой запускать объект нельзя, потому что организмы активного ила на этапе приспособления могут не выдержать перепадов температур.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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