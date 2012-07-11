Во Владивостоке приступили к строительству новой ТЭЦ

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля, ZRPRESS. ОАО "РАО Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС Востока") приступило к строительству ТЭЦ "Восточная" во Владивостоке электрической мощностью 139 МВт и тепловой 420 Гкал/ч.

Новая ТЭЦ стоимостью порядка 10 млрд рублей будет построена на площадке ныне действующей Центральной пароводяной бойлерной (ЦПВБ) ОАО "Дальневосточная генерирующая компания".

"В качестве топлива на станции будет использоваться природный газ. Это крайне важно с точки зрения экологии. Мы уже перевели на газ две станции - Владивостокскую ТЭЦ-1 и ТЦ (теплоцентраль) Северная. Владивостокская ТЭЦ-2 также постепенно переходит на новый вид топлива", - сообщил генеральный директор "РАО ЭС Востока" Сергей ТОЛСТОГУЗОВ на церемонии закладки памятного камня, символизирующего начало строительства новой электростанции

Предполагается, что станция будет введена в эксплуатацию в 2014 году.

Программа развития электроэнергетики ДФО до 2025 года предусматривает введение новых генерирующих мощностей в объеме около 4 ГВт и строительство более 14 тыс. км линий электропередачи, сообщил ранее министр энергетики РФ Александр НОВАК.

По словам министра, принято решение рассмотреть вопрос о включении в Федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года" проекта по строительству Сахалинской ГРЭС-2, частичному финансированию за счет средств федерального бюджета строительства 4-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и модернизации ряда электросетевых объектов.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».