Первый катамаран для саммита АТЭС во Владивостоке спущен на воду

Один из трех катамаранов, заказанных администрацией Приморского края, на днях был спущен на воду. После дооснащения оборудованием, его доводки и ходовых испытаний судно будет готово к эксплуатации. Еще два катамарана, строительство которых завершается на «Восточной верфи» во Владивостоке, запланировано передать заказчику в конце июля – начале августа.

Пассажирские суда вместимостью 223 пассажира каждый будут задействованы для перевозки гостей города во время основных мероприятий саммита АТЭС, которые пройдут во Владивостоке 8-9 сентября. А после завершения форума катамараны будут заниматься перевозками пассажиров на прибрежных морских линиях. Кому будут переданы в оперативное управление эти суда, и на каких линиях они будут работать, пока не определено, сообщили «ЗР» в администрации края.

Катамараны построены из пластиковых материалов по проекту ООО «Пасифико марин». Пластиковые катамараны более легкие, соответственно для их эксплуатации необходимы менее мощные двигатели. Отсюда - низкий расход топлива и большая дальность хода. Легкий корпус и незначительная осадка катамаранов позволяют им швартоваться даже там, где нет оборудованных причалов.

Разработчики утверждают, что материал, из которого выполнены корпуса, чрезвычайно прочен и обладает исключительной плавучестью. Если разломить катамаран на несколько частей, все они будут уверенно держаться на поверхности воды. Однако компании-перевозчики высказывали сомнение в том, что эти суда будут пригодны для эксплуатации зимой.

Светлана СМИРНОВА, «Золотой Рог».