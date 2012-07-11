Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Первый катамаран для саммита АТЭС во Владивостоке спущен на воду
Один из трех катамаранов, заказанных администрацией Приморского края, на днях был спущен на воду. После дооснащения оборудованием, его доводки и ходовых испытаний судно будет готово к эксплуатации. Еще два катамарана, строительство которых завершается на «Восточной верфи» во Владивостоке, запланировано передать заказчику в конце июля – начале августа.
Пассажирские суда вместимостью 223 пассажира каждый будут задействованы для перевозки гостей города во время основных мероприятий саммита АТЭС, которые пройдут во Владивостоке 8-9 сентября. А после завершения форума катамараны будут заниматься перевозками пассажиров на прибрежных морских линиях. Кому будут переданы в оперативное управление эти суда, и на каких линиях они будут работать, пока не определено, сообщили «ЗР» в администрации края.
Катамараны построены из пластиковых материалов по проекту ООО «Пасифико марин». Пластиковые катамараны более легкие, соответственно для их эксплуатации необходимы менее мощные двигатели. Отсюда - низкий расход топлива и большая дальность хода. Легкий корпус и незначительная осадка катамаранов позволяют им швартоваться даже там, где нет оборудованных причалов.
Разработчики утверждают, что материал, из которого выполнены корпуса, чрезвычайно прочен и обладает исключительной плавучестью. Если разломить катамаран на несколько частей, все они будут уверенно держаться на поверхности воды. Однако компании-перевозчики высказывали сомнение в том, что эти суда будут пригодны для эксплуатации зимой.
Светлана СМИРНОВА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- У "Примводоканала" нет денег на достройку очистных сооружений
- Теплоснабжение саммита АТЭС на о. Русском вызвало очередные судебные разбирательства
- Во Владивостоке энергетики ограничат электроснабжение объектов ЗАО «Крокус» на о. Русский
- МТС настроила сеть Владивостока к саммиту АТЭС-2012
- В сети МТС участники саммита АТЭС-2012 ежечасно совершали более 6000 звонков
- Компания EKKER: от саммита АТЭС - к технопаркам
- «Амур Машинери» пригласила партнеров на остров Русский
- Страны АТЭС озаботились проблемой продовольственной безопасности
- «Владхлеб» встретит гостей саммита АТЭС во Владивостоке хлебом-солью
- Оборудование WILO пришлось по душе саммитовскому Владивостоку
Новости раздела
- "Владхлеб" опроверг слухи о повышении цен на свою продукцию
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо