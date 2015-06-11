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Во Владивостоке пройдет конференция "Торговый центр будущего"

11 Июня 2015, 17:52 | Владивосток

24 июня 2015 г. во Владивостоке пройдет конференция «Торговый центр будущего на Дальнем Востоке». Организатором выступает группа Ekbpromo. Партнерами проекта являются компании: «АНТИвор», «Ингосстрах» и «МОЛЛ. Экспертиза&консалтинг». Мероприятие во Владивостоке войдет в серию специализированных бизнес-конференций по торговой недвижимости в городах-миллионниках России - Тюмени, Уфе, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске и Перми. Об этом газете "Золотой Рог" сообщили организаторы.

Управляющие компании, девелоперы, инвесторы, розничные торговые сети и консалтинговые компании узнают на конференции о новых формах антикризисного управления, получат полезную информацию по увеличению арендных и неарендных доходов, обсудят ключевые проблемы рынка коммерческой недвижимости Дальнего Востока.

Состав конференции «Торговый центр будущего во Владивостоке» будет звездным. Генеральный директор девелоперского агентства «МОЛЛ. Экспертиза&консалтинг» (г. Москва) Мария Гурова расскажет об использовании нестандартных инструментов для удержания и привлечения арендаторов в кризисных условиях, а также о применении малобюджетных программ лояльности посетителей  для повышения трафика объекта. Генеральный директор генеральный директор M1 Solutions (г. Москва) Марат Манасян сообщит о причинах падения доходности торговых центров и путей выхода из сложившейся ситуации.

Об интерактивных технологиях в управлении потоками посетителей cделает доклад Павел Бондаренко из компании  «АНТИвор» (г. Москва). Еще один эксперт – Алексей Верховский из ОСАО «Ингосстрах» проинформирует, почему в кризис в торговых центрах чаще происходят пожары, как избежать или пережить ЧП с минимальными рисками.

Владивосток и Хабаровск относят к городам с высоким потенциалом развития рынка торговой недвижимости. На фоне высокого уровня потребительских расходов эксперты здесь отмечают недостаток качественных торговых площадей.

Ссылка на сайт мероприятия: http://ekbpromo.ru/events/314

Организатор конференции «Торговый центр будущего на Дальнем Востоке» в г. Владивосток  

Коммуникационная группа Ekbpromo

Елена Жеребцова

моб. +7 9221887707

e-mail: info@ekbpromo.ru

http://www.ekbpromo.ru/

Автор:
Теги: торговый центр  недвижимость  конференция 



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