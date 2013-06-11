"ЛенСпецСМУ" переселит приморцев в Москву и Питер

Новое жилье в Москве и Санкт-Петербурге манит уже не первое поколение приморцев. Многие из них, правда, ставшие бывшими, уже уехали туда и купили приглянувшиеся им квартиры. Немалому числу этих счастливцев, которых мы частично еще помним, помогла осуществить мечты одна из крупнейших российских строительных компаний из северной столицы - «ЛенСпецСМУ» (входит в группу компаний «Эталон»).

На прошлой неделе эта компания открыла во Владивостоке 11-й свой региональный офис продаж. Он же стал шестым - на Дальнем Востоке. Ранее представительства компании были открыты в Магадане, Якутске, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Хабаровске.

На презентации офиса в отеле «Хендэ» генеральный директор ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» Ирина ОНИЩЕНКО сказала, что на строительном рынке Северо-Запада компания работает уже более четверти века и за это время построила около 150 объектов жилого и нежилого назначения общей площадью более 3,3 млн кв. метров. Офис во Владивостоке позволит стать компании ближе к своим покупателям в Приморском крае и работать с ними напрямую.

Присутствующим был показан презентационный фильм о компании. Судя по нему, в престижных жилых комплексах, построенных ею по новейшим технологиям, проживает уже более 147 тыс. человек. Группа «Эталон», в которую входит «ЛенСпецСМУ», сегодня имеет около 60 подразделений, в которых работает около 4 тысяч человек.

В последние пять лет строительная продукция компании, то есть жилье в престижных жилых комплексах Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, пользуется хорошим спросом у жителей других регионов. На них приходилось до 30% квартир построенных и строящихся компанией в это время. К 2016 году «ЛенСпецСМУ» наметило достичь объема ввода жилья в 1 млн кв. м в год. Для сравнения - примерно столько же к тому времени предполагается сдавать ежегодно и в Приморском крае.

Представители местного бизнес-сообщества, высказали пожелание, чтобы «ЛенСпецСМУ» нашла в себе силы не только продавать здесь свое западное жилье, но и построить какие-то полезные объекты в Приморье. Но ее представители отмечали, что их миссия в отношении региона иная - они не собираются быть конкурентами приморским строителям и наоборот предлагают приморцам вкладывать свои средства в московское и питерское строительство.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.