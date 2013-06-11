Во Владивостоке в районе Снеговая Падь начинается строительство микрорайона "Д"

Микрорайон «Д» жилого района Снеговая Падь во Владивостоке будет уютным и симпатичным. Он рассчитан на 6500 человек и будет застраиваться несколькими типами жилых зданий - монолитно-каркасных и панельных. Появятся здесь и два новых точечных дома с малогабаритными квартирами - это уже современный тип жилья для молодежи.

Также предусмотрен полный комплекс обслуживания, включая школу на 600 учащихся, два детских сада по 240 мест. Кроме того, жители этого микрорайона смогут пользоваться объектами общей для Снеговой Пади социальной инфраструктуры - это поликлиники, вводящийся в этом году большой физкультурно-оздоровительный комплекс, стадионы и пр.

Сейчас под строительство готовится площадка, примыкающая к дороге, которая соединяет через Снеговую Падь район ул. Русской с новой дорогой Аэропорт - Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл.

«Ничего необычного в строительстве этого микрорайона «Д» не будет, считает главный архитектор ОАО «Приморгражданпроект» Владимир ВОРОБЬЕВ. - В общем, по нашему проекту идет развитие всей Снеговой Пади, где уже построены три микрорайона. Этот будет четвертым. Через какое-то время должна измениться санитарная зона бутощебеночного комбината, и туда, с южной стороны от построенного жилого массива, можно добавить еще пару микрорайонов. В проекте планировки они уже предусмотрены. А в целом, как планировалось построить здесь жилье на 50 тысяч жителей, так, наверное, и будет. И даже немного больше».

По его мнению, если строительство микрорайона «Д» будет вестись такими же темпами, как уже построенной Снеговой Пади, то достаточно всего двух лет, чтобы проект был полностью завершен. Все зависит от финансирования. Если не будет проблем с деньгами, то все построится быстро. И - в комплексе, как это было и раньше при строительстве крупных городских микрорайонов. С хорошим благоустройством придомовой и общей территории.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.