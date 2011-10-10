ОАО «ФСК ЕЭС» окружает Владивосток энергетическим кольцом

Ввод в эксплуатацию обновленных сетевых объектов, намеченный на ноябрь 2011 года, повысит надежность электроснабжения потребителей столицы Приморья, и создаст надежные условия для энергообеспечения объектов саммита АТЭС.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС) Востока – поставил под напряжение новое оборудование подстанции 220 кВ Волна и линию электропередачи 220 кВ Волна – Зеленый угол (Приморский край).

Это один из этапов создания энергетического кольца линий электропередачи 220 кВ г. Владивосток, которые соединят основные центры энергопитания: Владивостокскую ТЭЦ–2, действующие подстанции: 500 кВ Владивосток и 220 кВ Волна, а также введенную в работу в сентябре этого года подстанцию 220 кВ Зеленый угол.

Данная схема сети существенно повысит надежность электроснабжения потребителей города Владивостока с общей численностью населения более 700 тысяч человек. Кроме этого, будет создана возможность подключения объектов саммита АТЭС к энергосистеме Приморского края.

Производство работ по расширению открытых распределительных устройств предусмотрены проектом строительства новой линии электропередачи 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зеленый Угол - Волна протяженностью 15,4 км. При реконструкции ОРУ 220 кВ на подстанции 220 кВ Волна в двух существующих ячейках была произведена замена оборудования на новое. Линию электропередачи 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зеленый Угол планируется поставить под напряжение до конца 2011 года, сообщила Ирина Викснина, специалист по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Востока.

Также Федеральная сетевая компания в рамках Федеральной целевой подпрограммы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» включила в работу подстанцию 220 кВ Аэропорт, поставила под напряжение подстанции 220 кВ Зеленый угол, Русская и Патрокл, а также три линии электропередачи. Ввод в эксплуатацию этих магистральных сетевых объектов, намеченный на ноябрь 2011 года, значительно повысит надежность электроснабжения потребителей столицы Приморья, и создаст надежные условия для энергообеспечения объектов саммита АТЭС.

Досье: МЭС Востока обслуживают территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области, а также юга Республики Саха (Якутия) общей площадью около 2 млн кв. км и с населением 4,8 млн человек. В эксплуатации филиала ОАО «ФСК ЕЭС» находятся 12 980 км линий электропередачи 220-500 кВ, 66 подстанций 220 кВ и восемь подстанций 500 кВ. ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км.

