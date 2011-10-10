Рыбаки и оптовики Дальнего Востока хотят получить дополнительную маржу на росте цен

В рыбных портах Владивостока нет свободных холодильных мощностей. Последний раз подобный ажиотаж спрос на места в холодильниках наблюдался в 2009 году, когда дальневосточные рыбаки добыли более 500 тыс. тонн рыбы. В этот раз «красная» путина чуть менее удачна, при этом все равно выловлено уже более 400 тыс. тонн лососевых. Однако в который раз удачная путина приводит к откровенно спекулятивным настроениям, в ходе которых, как всегда, достается владельцам холодильников.

Привычное ожидание

На рейде Владивостока своей очереди к постановкам к пирсам рыбных портов ожидают несколько больших транспортов, в трюмах которых - тысячи тонны красной рыбы. Как рассказали «ЗР» в компании «Дальрыбпорт», ожидание на рейде обусловлено тем, что все холодильные мощности компании, расположенные на территориях нескольких предприятий, забиты и свободного места нет. Аналогичную ситуацию обрисовали в компании «ДМП-Порт». «У нас под разгрузкой стоят несколько транспортов, еще два судна ожидают своей очереди на рейде», - заявили в компании.

Причина возникновения очередей, как всегда, очевидна и заключается в том, что сегодня, когда путина практически завершена, на Камчатке и Сахалине начался вывоз продукции с береговых предприятий. Естественно, что большие партии рыбы отгружаются в адрес владельцев груза, а это, как правило, компании-посредники в лице оптовиков. Однако в этом году цена на красную рыбу (горбушу) держится на уровне 55-60 рублей за килограмм, поэтому рыбаки и трейдеры ждут поднятия цены.

«В предыдущие годы мы реализовывали горбушу в это время по 100 рублей за кг. Сегодня таких цен нет. Естественно, что многие рыбаки кладут рыбу на хранение в ожидании более высокой цены», - рассказывает генеральный директор компании ОАО «ТУРНИФ» Александр РЯБЧЕНКО.

Похожая ситуация была в 2009 году, когда самая дешевая горбуша стоила менее 30 рублей за кг. Правда, в тот раз еще были сложности с наличием специализированного подвижного состава. В итоге порты оказались под давлением рыбного бизнеса в лице рыбаков и торговых компаний, которые обвинили порты в том, что они оказались не готовы принять и оперативно вывезти большие объемы рыбы в центральную часть России.

Однако винить портовый бизнес не совсем корректно. «Мы зарабатываем на грузовых работах, и нам выгодно как можно больше рыбы «перевалить» через наши мощности, - утверждает генеральный директор компании «Дальрыбпорт» Людмила ТАЛАБАЕВА. - В этом году для ритмичного вывоза рыбопродукции мы заранее заключили договора с крупнейшими собственниками подвижного состава. Сегодня компания развивает полный спектр стивидорских услуг. В этом году мы осуществляем доставку груза практически до «двери». Пока рано говорить об итогах работы на красной путине, но сбои если и были, то из-за того, что рыба с Камчатки приходила с температурой выше положенных -18 градусов, и нам приходилось отправлять ее в холодильник для заморозки, что затягивало сроки, плюс мы вынуждены были забивать свободные емкости. В этом году мы отказались от прогрессивной шкалы, но тариф на грузовые работы подняли. Он не менялся три года и был в пределах 780 рублей. Сегодня он поднялся до 1 тыс. рублей».

« У нас действует прогрессивная шкала, так как у нас собственные холодильные мощности рассчитаны всего на 7 тыс. тонн. Однако у нас есть три километра собственных железнодорожных путей, что позволяет нам одновременно грузиться на 6-8 рефсекций и еще на автотранспорт. Поэтому нам невыгодно, если у нас наши холодильники используются под длительное хранение, особенно в период красной путины», - утверждают в «ДМП-Порт».

Экономные посредники

Однако политика владельцев груза - ждать поднятия цен, поэтому многие торговые компании сознательно не торопятся вывозить свой груз. При этом все понимают, что дефицит холодильных мощностей был прогнозируемый, так как за последние три года новых холодильников в рыбных портах не прибавилось. Программа строительства новых холодильников осталась на бумаге, более того, портовый бизнес оказался вне активных реформ, проводимых Росрыболовством. При этом в зимний и весенний период порты практически не загружены работой.

Как рассказал «ЗР» в неофициальном разговоре один из рыбопромышленников, огромное количество посредников в этом бизнесе не стремится цивилизованно вести бизнес. Причем, проблемы начинаются еще на путине. «Все ищут продукцию как можно дешевле, качество часто в России никого не волнует. Часть продукции приходит в порты просто недомороженной, так как предприятия либо суда, ведущие приемку рыбу, выпустили продукцию с нарушениями. Но эта рыба дешевле. Бывает, что в порты приходит рыба, температура которой «внутри тела» колеблется от минус 5 до минус 12 градусов, при стандарте минус 18. Вот и стоят суда на рейде, чтобы в трюмах рыба «дошла». Иначе эту продукцию специалисты Россельхознадзора в вагоны не пустят. Стремление части компаний к оптимизации издержек приводит к тому, что мы видим раздробленность операций по хранению и транспортировке. А ведь сегодня можно получить полный спектр услуг. Рыбные порты сегодня предлагают комплексные услуги, то есть можно заключить договор, и тебе доставят рыбу в любую точку России. Но это, как и любая логистическая операция, стоит денег, поэтому посредники стараются экономить. Они ищут недорогие холодильники за пределами Владивостока, рыбу вывозят с железнодорожных «тупиков», а не из специализированных портов, ищут дешевые рефсекции. Это приводит к тому, что рыба до потребителя доходит некачественная, так как в ходе транспортировки ее много раз загружали и выгружали. Бывает, что она частично дефростируется при перевозке».

Биржа не за горами

Определенный дисбаланс в работе портов наблюдается каждый год, однако, по мнению многих экспертов, проблема в том, что фактически в период красной путины все портовые площадки в Приморье становятся стихийной рыбной биржей. В итоге даже наличие подвижного состава не заставляет собственников груза начать его вывозить, если нет цены. Бывает и наоборот, что рыбу срочно нужно вывезти, так как резко возрос спрос и рынок «зашевелился», однако в этом случае наблюдается отсутствие подвижного состава.

Транспортные компании в период красной путины не стесняются повышать цены. Фактически это единственный период времени, когда они могут заработать, так как все остальное время они «ездят» практически в ноль. То же самое можно сказать и о собственниках подвижного состава. Они поднимают цены на свои услуги более чем в два раза. Как обычно, один из самых дорогих перевозчиков - компания «Рефсервис». Сегодня довезти рыбу до Москвы стоит уже более 1,8 млн рублей. Тем не менее крупнейший оператор изометрического подвижного состава быстро теряет свои позиции на рынке. В то же время сегодня образовался пул компаний, которые не только имеют собственный подвижной состав, но и предлагают перевозку рыбы по железной дороге. Как рассказал «ЗР» представитель фирмы «Морцентр Тэк» Игорь КОЛГАНОВ, компания увеличила свой подвижной состав с 33 секций до 98. Кроме того, в активе компании сегодня 168 вагонов-термосов. «Что касается ценовой политики, то в этом году произошел рост цен, так как предыдущие два года цена на перевозки не поднималась, а собственникам подвижного состава необходимо закрывать лизинговые платежи».

Еще одна тенденция в этом году - это развитие сектора мультимодальных перевозок. На территории Приморского края работают два крупнейших оператора рынка-фирмы «Альянс Восток-Запад» и «Дальрефтранс». Это направление развивают и в компании «Дальрыбпорт». «Перевозка рыбы в контейнерах позволяет осуществить доставку рыбы практически до двери. Кроме того, есть еще несколько преимуществ транспортировки рыбы в контейнерах. Это небольшие объемы и сохранение качества на всем пути следования контейнера, так как нет промежуточных грузовых работ. «В этом году наша компания отправила 1487 вагонов и 670 контейнеров. Мы активно развиваем это направление, так как считаем его перспективным, за ним будущее. Года через два процентов 30 будет идти в контейнерах», - считает Людмила Талабаева.