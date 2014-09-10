Компания "Трансаэро" возобновила рейсы из Владивостока во Внуково

7 сентября 2014 года возобновлен рейс авиакомпании «Трансаэро» по маршруту Внуково - Владивосток - Внуково.



Этот рейс был открыт в прошлом году и за два сезона своего существования приобрел популярность у приморских авиапассажиров. Возобновление рейсов в один из ведущих столичных аэропортов отвечает интересам пассажиров, позволяя им выбирать аэропорт назначения исходя из удобства дальнейшей транспортной логистики поездки.



Преимущество Внуково заключается в географическом расположении – аэропорт находится в черте Москвы. Кроме того, именно из этого аэропорта авиакомпания выполняет рейсы по наиболее востребованным направлениям в города СНГ, Европы и Америки.



Необходимо отметить, что московское направление по-прежнему является наиболее емким в пассажиропотоке аэропорта Владивостока, его доля составляет порядка 40%. Рейс во Внуково увеличит частоту авиасообщения с Москвой до 27 рейсов в неделю. Напомним, сегодня на этом направлении работают авиакомпания «Аэрофлот», выполняющая по два рейса в день в Шереметьево, и «Трансаэро» с ежедневным рейсом в Домодедово.



Кроме того, по мнению специалистов аэропорта, увеличение провозной емкости и предложения создаст условия для оптимизации тарифов на авиаперевозку.

ZRPRESS.RU, Владивосток.



