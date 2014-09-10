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Компания "Трансаэро" возобновила рейсы из Владивостока во Внуково

10 Сентября 2014, 13:45 | Владивосток

7 сентября 2014 года возобновлен  рейс авиакомпании «Трансаэро» по маршруту Внуково - Владивосток - Внуково.

Этот рейс был открыт в прошлом году и за два сезона своего существования приобрел популярность у приморских авиапассажиров. Возобновление рейсов  в один из ведущих столичных аэропортов  отвечает интересам пассажиров, позволяя им выбирать аэропорт назначения исходя из удобства дальнейшей  транспортной логистики поездки.

Преимущество Внуково заключается  в географическом расположении – аэропорт находится в черте Москвы. Кроме того, именно из этого аэропорта авиакомпания выполняет рейсы по наиболее востребованным направлениям в города СНГ, Европы и Америки.

Необходимо отметить, что московское направление по-прежнему является наиболее емким в пассажиропотоке аэропорта Владивостока, его доля составляет порядка 40%. Рейс во Внуково увеличит частоту авиасообщения с Москвой до 27 рейсов в неделю. Напомним, сегодня на этом направлении работают авиакомпания «Аэрофлот», выполняющая по два рейса в день в Шереметьево, и «Трансаэро» с ежедневным рейсом  в Домодедово.

Кроме того, по мнению специалистов аэропорта, увеличение провозной емкости и предложения создаст условия для оптимизации тарифов на авиаперевозку.

ZRPRESS.RU, Владивосток.


 

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: МАВ  авиакомпании  транспорт  трансаэро  приморье  аэропорты  перевозки 



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Комментарии

  • Псевдоним15:21, 10.09.2014#

    Когда уже наконец А380 на данном направлении запустят? вот это бы действительно снизило стоимость

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