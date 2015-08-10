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На Восточном экономическом форуме представят проекты ВКАД и экспоцентра

10 Августа 2015, 14:46 | Владивосток

Совещание по подготовке Владивостока к Восточному экономическому форуму состоялось в администрации города под руководством главы Владивостока Игоря Пушкарёва. В заседании приняли участие заместители главы администрации Владивостока, руководители профильных управлений мэрии. Основной темой совещания стала подготовка двух проектов, которые город готов представить на форуме. Это проекты Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) и современного выставочного комплекса «Влад-Экспо» на острове Русском. Об этом деловой газете "Золотой Рог" сообщили в пресс-службе мэрии.

Администрация Владивостока подготовила все необходимые расчеты по строительству ВКАД. Специалисты разработали маршрут прохождения трассы, просчитали финансовые затраты на строительство, сроки окупаемости.

По мнению экспертов, строительство ВКАД имеет огромное значение для развития Владивостока. Уже сейчас проектом активно интересуются представители соседних стран, которые также ведут расчеты его экономической и финансовой выгоды.

Для экспоцентра также проведены все необходимые экономические расчеты. Такого рода выставочный комплекс может стать дополнительной площадкой для развития экономических, производственных, культурных, туристических связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, проектируемый экспо-центр мог бы стать «домом» Восточного экономического форума.


 

«Восточный экономический форум имеет огромное значение для развития всего Дальнего Востока, - прокомментировал глава Владивостока Игорь Пушкарёв. – При этом форум будет отличаться от целого ряда подобного рода мероприятий в стране и мире. Так, здесь будут представлены проекты, которые поддерживаются на разных уровнях власти – от федерального до муниципального. Для инвесторов это важная гарантия того, что проект получит «зеленый свет» и может быть реализован.

То, что форум проводится именно во Владивостоке – имеет особое значение: рядом с нами – колоссальные финансовые рынки и ресурсы, поэтому нам обязательно нужно поработать и «открыть ворота», чтобы инвестиции пришли в нашу экономику.

Если говорить об администрации Владивостока - мы будем предлагать два проекта: кольцевой автодороги и выставочного центра. Также мы поддерживаем ряд проектов, которые выставляют наши предприниматели – на сегодня их порядка 17».

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: экспоцентр  ВКАД  мэрия 



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Комментарии

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