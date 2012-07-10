Во Владивостоке появится новый микрорайон

Приморский кластер по малоэтажному строительству уже получил разработанное положение, по которому его можно будет оформить организационно. Остается утвердить это положение на общем собрании и координационном совете, отметила руководитель ООО «Ресурсно-экспертный центр строителей «Властра» Людмила ДАВЫДЕНКО, выступающая координатором этого проекта.

По ее словам, уже на этом этапе приморский строительный кластер вызвал интерес в других регионах. Так, по обмену опытом приезжал представитель правительства Бурятии, и от него поступило предложение оказать помощь в разработке положения для аналогичного кластера, который организуется в Забайкалье, но в отличие от нашего – «по инициативе сверху». Ну, а опыт Бурятии оказывается полезен нам: там недавно уже принята региональная целевая программа малоэтажного строительства. Наличие такой программы необходимо для Приморья. Она помогала бы строителям четче видеть ориентиры в своей работе, лучше ее планировать и успешнее выполнять.

С целью определения спроса населения на новое малоэтажное жилье организаторы приморского кластера начали анкетирование населения через «Альянс спортсменов Приморского края» и некоммерческую организацию молодых семей «Венец». Начаты проработки технологических решений по больной проблеме отопления для малоэтажного дома, подготовка по теме кластера семинара и круглых столов, которые будут работать в рамках сентябрьской выставки «Строительство-2012». Особенно серьезное внимание предполагается уделить учебе по выстраиванию организации работы внутри компаний, которые будут задействованы в кластерной кооперации. Это необходимо, чтобы высокоэффективно работала не только сама цепочка кластера, но и все ее звенья. К этому будет привлечен участник кластера – представитель компании «Бъюсерик консалтинг групп», специализирующейся на организационном управлении.

Даже для выхода на цену в 38 тыс. рублей за 1 кв. метр требуется очень хорошая организация работы, считает Людмила Давыденко. А помимо этого кластеру необходимо выйти на более высокое качество и лучшие сроки строительства по сравнению с компаниями, которые сегодня работают на рынке малоэтажного жилья края в одиночку. Для работы «в ценах эконом-класса» должна быть хорошая организационная проработка, начиная от типового проекта, разработки технологических карт, и до подготовки компаний, чтобы они могли строить на основе этих технологических карт. Кроме того, «надо обязательно задействовать нашу стройиндустрию, что будет и честно, и недорого».

Попутно идет поиск архитектурных решений «приморского дома», массовой малоэтажной застройки и предложений по этим темам от сообщества приморских проектировщиков. Эти направления отрабатываются с учетом менталитета населения, отношения к ним участников кластера.

Как определенное организаторское достижение кластера можно расценивать то, что уже в этом году предполагается запустить первый пилотный проект в районе полуострова Де-Фриз. Вероятнее всего, это будет клубная застройка блокированной формы на 15 квартир. В ходе этого эксперимента намечается отработать взаимодействие участников кластера и выход на цену квадрата жилья, установленную для края Министерством регионального развития.

В дальнейшем еще одной площадкой для отработки «кластерной технологии» должен стать участок на Эгершельде в районе остановки «Маяк».

Эксперимент уже готовы поддержать будущие покупатели этого жилья при условии, что они смогут получить кредитную поддержку.

По вопросу кредитования организаторам строительного кластера выразил готовность оказать поддержку Европейский банк реконструкции и развития – «бесплатными консультациями по выработке экономических обоснований и бизнес-планов привлечения кредитов». ЕБРР рекомендовал выстраивать кластеру отношения с несколькими банками. И сегодня уже ведутся переговоры по участию в пилотных проектах кластера с «Примсоцбанком», «Россельхозбанком» и «Сбербанком».

Определены и объемы, на которые кластер должен выйти в следующем году – это примерно 350 млн рублей или около 10 тыс. кв. метров нового жилья. Далее на основе поточного принципа малоэтажного строительства предполагается получение мультипликативного эффекта.

Виктор КУДИНОВ, "Золотой Рог".