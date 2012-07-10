Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вымпелком обеспечит фиксированной связью отели Hyatt во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 10 июля, ZRPRESS. ОАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн" обеспечит фиксированной связью 5-звездочные отеля Hyatt, возводящиеся к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке. В отелях "Билайн" Бизнес предоставит услуги высокоскоростного фиксированного интернет-доступа и телефонии, включая Wi-Fi в номерах.
Помимо этого планируется объединить сети отелей с помощью виртуальной частной сети IP VPN.
В пресс-службе Приморского филиала "Вымпелкома" отметили, что в рамках достигнутых договоренностей, "Билайн" Бизнес завершил строительство сети до отелей, и предоставление услуг возможно в любое время по запросу заказчика.
Отметим, что в настоящее время Владивосток не имеет 5-звездочных отелей. Самым высоким по классу в местном гостиничном фонде является 4-звездочный отель Hyundai.
Возводящиеся во Владивостоке гостиницы уже получили названия - Hyatt Regency Vladivostok, Golden Horn и Hyatt Vladivostok, Burny. Они рассчитаны на 222 и 216 номеров соответственно.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
Новости тематики
- "МегаФон" выпустил собственные карты
- Во Владивостоке начался IT форум BIT-2016 (ФОТО)
- Старт российских продаж Samsung Galaxy S6 и S6 edge начался с казуса во Владивостоке
- МТС готовят запуск LTE-Advanced во Владивостоке
- "Безопасный город", школу будущего и возможности "электронного правительства" увидят приморцы на Дальинфокоме
- Развивать информационную среду на Дальнем Востоке – наша миссия – ректор Сколтеха
- Во Владивостоке и на территории кампуса ДВФУ развернута сеть 4G
- "МегаФон" до конца первой половины 2014 года хочет ликвидировать все мертвые зоны в сотовой сети Владивостока
- С 1 декабря отменить "мобильное рабство" нереально
- "Билайн" и НТК объединятся уже в первом квартале 2013 г.
Новости раздела
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
- Во Владивостоке открылась традиционная выставка "Город-2018"
- Во Владивостоке два таможенных пункта пропуска будут работать с системой tax free
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов