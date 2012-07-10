Вымпелком обеспечит фиксированной связью отели Hyatt во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля, ZRPRESS. ОАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн" обеспечит фиксированной связью 5-звездочные отеля Hyatt, возводящиеся к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке. В отелях "Билайн" Бизнес предоставит услуги высокоскоростного фиксированного интернет-доступа и телефонии, включая Wi-Fi в номерах.

Помимо этого планируется объединить сети отелей с помощью виртуальной частной сети IP VPN.

В пресс-службе Приморского филиала "Вымпелкома" отметили, что в рамках достигнутых договоренностей, "Билайн" Бизнес завершил строительство сети до отелей, и предоставление услуг возможно в любое время по запросу заказчика.

Отметим, что в настоящее время Владивосток не имеет 5-звездочных отелей. Самым высоким по классу в местном гостиничном фонде является 4-звездочный отель Hyundai.

Возводящиеся во Владивостоке гостиницы уже получили названия - Hyatt Regency Vladivostok, Golden Horn и Hyatt Vladivostok, Burny. Они рассчитаны на 222 и 216 номеров соответственно.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».