www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.04 р. 100 JPY: 59.95 р.
EUR: 73.26 р. 10 CNY: 94.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Строительство
Распечатать

Преподаватели ДВФУ предлагают Трутневу стать "заложником"

10 Июня 2019, 17:40 | Владивосток

Кооператоры считают, что будущее поселка ЖСК «Остров» не может стать «светлым» без Трутнева и других высоких федеральных чиновников

Образцово-показательная стройка ранее Федерального агентства содействия жилищного строительства, а ныне госкомпании «ДОМ.РФ» недавно сменила генерального подрядчика. Компания ИСК «Аркада», не отработав полумиллиардного аванса, была отстранена от строительства поселка, идея которого была озвучена еще в преддверии завершения строительства кампуса ДВФУ на острове Русском семь лет назад. Тогда же осенью 2012 года из числа желающих преподавателей ДВФУ и работников институтов ДВО РАН был организован жилищно-строительный кооператив «Остров», который на выделенном ему участки около 40 га предполагал построить жилье более чем на 400 семей. Поддержанное на самом высоком уровне строительство, однако, превратилось в долгострой.


 
 

 

 

 

Смена генподрядчика на компанию, которая тесно работает с АО «ДОМ.РФ» сначала была воспринята с надеждой. Однако эта надежда сейчас стремительно гаснет, что и стало причиной очередного обращения «островитян» в высокие инстанции. На этот раз в адрес полпреда Президента РФ на Дальнем Востоке Юрия ТРУТНЕВА. 

В обращении, написанном от лица более 350 членов ЖСК, в том числе многодетных семей, в частности говорится: «Юрий Петрович, уважаемый, - вам письмо от бездомных преподавателей ДВФУ. Мы тут вам, членам правительства жилье во Владивостоке нашли. На настоящий момент в ЖСК «Остров» вакантны более 20 еще недостроенных квартир. Для завершения строительства нам необходимо их «продать». С этим есть сложности, потому что люди не верят обещаниям, что поселок будет достроен, и это обоснованно – ведь мы уже почти 7 лет ждем своего жилья.

Мы обращаемся к вам, как заместителю Председателя Правительства РФ, Полномочному представителю Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и члену наблюдательного совета ДВФУ, с просьбой поспособствовать вступлению федеральных государственных служащих в наш кооператив. Эта идея может стать привлекательной для работников полпредства, которое в этом году должно переехать из Хабаровска во Владивосток.

Поселок «Остров» расположен на территории опережающего развития. Здесь могут жить не только сотрудники полпредства, но, может быть, и ваши дети».

В обращении отмечается, что никаких препятствий для чиновников, которые хотели бы стать «островитянами» нет – в ЖСК с господдержкой «могут вступать не только граждане, работающие в сферах образования, здравоохранения и культуры, но и многодетные семьи, и работники федеральных государственных органов.

Таким хитрым образом члены ЖСК «Остров» пытаются заманить Юрия Трутнева и его детей в свой малоэтажный долгострой, чтобы благодаря кровной заинтересованности, и острого желания других федеральных чиновников жить на острове Русском, можно было бы ударными темпами закончить это строительство. Хотя бы в следующем году.

Судя по фотоотчету, размещенному на сайте ЖСК «Остров» общая строительная готовность поселка на сегодня составляет не более 50%. Притом, что члены ЖСК обеспечивали опережающее финансирование строительства, а государственные структуры, начиная от администрации Владивостока до учреждений федерального уровня всячески содействовали, и даже выделяли сотни миллионов рублей на инфраструктуру будущего поселка, чтобы снизить цену квадрата жилья для рядовых пайщиков.

На фото: Фотохроника строительства поселка ЖСК «Остров» наглядно демонстрирует, что на этой стройплощадке конь валяется – нагло и долго.

Виктор КУДИНОВ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ЖСК  Трутнев  ДВФУ  остров 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru