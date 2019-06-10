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Полеты из Владивостока в Токио впервые будет выполнять японская авиакомпания
В 2020 году на это направление придет второй по объемам авиаперевозчик Японии
Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) в 2020 году начнет выполнять полеты из Токио во Владивосток. В настоящее время рейсы во Владивосток из городов Японии выполняют исключительно российские авиакомпании.
В настоящее время регулярные полеты из Владивостока в Токио (аэропорт Нарита) выполняют авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») и S7 Airlines. Последняя 12 июня начнет выполнять регулярные полеты в Осаку дважды в неделю.
Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В январе-апреле 2019 года услугами аэропорта воспользовалось 824 тыс. пассажиров, что на 26% превысило показатель аналогичного периода 2018 года.
Досье газеты «Золотой Рог»
Авиакомпания ANA - вторая по величине среди японских перевозчиков, штаб-квартира находится в Токио. Большинство перелетов на международных линиях осуществляется в Китай и Южную Корею, страны Юго-Восточной Азии, в Соединенные Штаты Америки и в страны Западной Европы. Флот авиакомпании ANA состоит преимущественно из самолетов Boeing и Airbus, средний возраст самолетов не превышает 10 лет.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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