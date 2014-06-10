Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке ускорят операции по оформлению международных почтовых отправлений
С территории ДФО международные почтовые отправления чаще всего отправляются в Японию, Республику Корея, США, Украину и Узбекистан
Владивостокское авиационное отделение перевозок почты в июле планирует запустить в эксплуатацию расширенный комплекс почтового обмена, что позволит обрабатывать до 24 тыс. международных почтовых отправлений ежемесячно, сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергей ПАШКО.
В настоящее время пропускная способность мест международного почтового обмена, расположенных в зоне деятельности Владивостокской таможни, не превышает 12 тыс. международных почтовых отправлений.
Площадь цеха обработки Владивостокского авиационного отделения перевозок почты сегодня не превышает 250 кв. метров, а после перестройки комплекса увеличится до 750 кв. метров.
По данным таможни, общее количество международных почтовых отправлений (включая экспортные и импортные посылки) в регионе деятельности ДВТУ в 2013 году выросло по сравнению с 2012 годом на 75%, до более 114 тыс. При этом, за 5 месяцев 2014 года обработано уже более 59 тыс. посылок.
С территории ДФО международные почтовые отправления чаще всего экспортируются в Японию, Республику Корея, США, Украину и Узбекистан.
Олег КЛИМЕНКО. "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Без пыления и смерзания
- Магазин "Армия России" разочаровал приморцев
- "М.Видео" хочет задавить конкурентов во Владивостоке
- "Самбери" заявила о проблемах с электроснабжением гипермаркета на Эгершельде
- "Самбери" сделал подарок Владивостоку
- Во Владивостоке открылся крупнейший в Приморье гипермаркет
- "М.Видео" обещает обрушить рынок электроники и бытовой техники в Приморье
- Свалку отходов в приаэродромной территории аэропорта Владивосток прикрыла прокуратура
- Во Владивостоке презентовали виртуальную реальность
- В магазины Владивостока "ревизорро" нагрянул с представителями прокуратуры
Новости раздела
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
- Во Владивостоке открылась традиционная выставка "Город-2018"
- Во Владивостоке два таможенных пункта пропуска будут работать с системой tax free
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела