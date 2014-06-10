Во Владивостоке ускорят операции по оформлению международных почтовых отправлений

С территории ДФО международные почтовые отправления чаще всего отправляются в Японию, Республику Корея, США, Украину и Узбекистан

Владивостокское авиационное отделение перевозок почты в июле планирует запустить в эксплуатацию расширенный комплекс почтового обмена, что позволит обрабатывать до 24 тыс. международных почтовых отправлений ежемесячно, сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергей ПАШКО.

В настоящее время пропускная способность мест международного почтового обмена, расположенных в зоне деятельности Владивостокской таможни, не превышает 12 тыс. международных почтовых отправлений.

Площадь цеха обработки Владивостокского авиационного отделения перевозок почты сегодня не превышает 250 кв. метров, а после перестройки комплекса увеличится до 750 кв. метров.

По данным таможни, общее количество международных почтовых отправлений (включая экспортные и импортные посылки) в регионе деятельности ДВТУ в 2013 году выросло по сравнению с 2012 годом на 75%, до более 114 тыс. При этом, за 5 месяцев 2014 года обработано уже более 59 тыс. посылок.

С территории ДФО международные почтовые отправления чаще всего экспортируются в Японию, Республику Корея, США, Украину и Узбекистан.

Олег КЛИМЕНКО. "Золотой Рог", Владивосток