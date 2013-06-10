Очередной долгострой во Владивостоке готовится к вводу в эксплуатацию

Жилой дом во Владивостоке по адресу ул. Прапорщика Комарова, 45 в скором времени получит заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края провела итоговую проверку объекта. По результатам принято решение выдать заключение о соответствии.

По поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского вице-губернатор Владимир Балан накануне, 6 июня, провел выездное рабочее совещание по вопросу ввода в эксплуатацию жилого дома по улице Прапорщика Комарова, 45. Участники совещания отметили высокую степень готовности строительства жилого дома: на объекте завершены работы по благоустройству придомовой территории, также есть допуск подключения ко всем инженерным сетям.

В настоящее время ТСЖ «Комарова, 45» сдан пакет документов для обращения в администрацию города Владивостока за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.

Напомним, жилой дом по улице Прапорщика Комарова, 45 был возведен в 2011 году. Но компании, осуществлявшие строительство, отстранились от устранения замечаний и завершения строительных работ. После чего собственники создали ТСЖ «Комарова, 45» для того чтобы завершить строительство собственными силами. В течение 2012 года были устранены замечания и получены документы, необходимые для обращения в орган исполнительной власти Приморского края.

Отметим, вопрос окончания строительства жилого дома по ул. Прапорщика Комарова, 45, являлся социально значимым, поскольку гражданами-участниками строительства денежные средства были вложены еще в 2003 году.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото vladivostok.farpost.ru.