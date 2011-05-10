«День карьеры» приглашает выпускников

Открытый краевой форум «День карьеры» состоится 12 мая 2011 года в Пушкинском театре. Организатором мероприятия выступает Региональный центр развития карьеры ДВФУ при поддержке Департамента образования и науки Приморского края, Управления государственной службы занятости населения Приморского края, компании «Карьера-Регион» и Дальневосточной сети кадровых агентств «Успех».

В рамках мероприятия будут организованы ярмарка вакансий, консультирование студентов по вопросам составления резюме и прохождения собеседования с работодателем, по юридическим аспектам трудоустройства молодых специалистов, презентации и мастер-классы работодателей. Кроме студентов и выпускников вузов, на форум приглашаются производственные, коммерческие, научно-производственные предприятия, и организации всех отраслей Приморского края.