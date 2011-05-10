Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«День карьеры» приглашает выпускников
Открытый краевой форум «День карьеры» состоится 12 мая 2011 года в Пушкинском театре. Организатором мероприятия выступает Региональный центр развития карьеры ДВФУ при поддержке Департамента образования и науки Приморского края, Управления государственной службы занятости населения Приморского края, компании «Карьера-Регион» и Дальневосточной сети кадровых агентств «Успех».
В рамках мероприятия будут организованы ярмарка вакансий, консультирование студентов по вопросам составления резюме и прохождения собеседования с работодателем, по юридическим аспектам трудоустройства молодых специалистов, презентации и мастер-классы работодателей. Кроме студентов и выпускников вузов, на форум приглашаются производственные, коммерческие, научно-производственные предприятия, и организации всех отраслей Приморского края.<
Новости тематики
- Во Владивостоке искали специалистов для порто-франко
- Топ-менеджеров для работы в Петропавловске-Камчатском ищут во Владивостоке
- Выпускники Приморья встали перед выбором между модным и востребованным
- Во Владивостоке "Формулу успеха" раскроют выпускникам вузов и СПО
- Фриланс работе не помеха
- Рекрутеры не довольны эйчарами
- Наставничество формирует лояльность
- Эйчары поделятся опытом и обсудят перспективы
- Молодежь Владивостока впервые стала участником карьерного квеста
- От продавца до инженера
Новости раздела
- На золоотвале ТЭЦ-1 во Владивостоке задумали построить что-то грандиозное
- Из Владивостока можно будет уехать в Пусан на поезде
- Приморье в очередной раз попробует избавиться от проклятия
- Авиакомпания "Аврора" улетит с Сахалина во Владивосток
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Во Владивостоке остыли топки мусоросжигательного завода
- Во Владивостоке снизились цены на бензин
- Приморье подсадят на масла российского производства
- Врио губернатора Приморья: "Расстрельные" списки по "Хаяттам" уже готовы
- Еще один "боинг" из Владивостока будет летать в московский аэропорт "Шереметьево"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС
- "Никакой любви к Родине. Это же бизнес..."
- Экс-мэр Владивостока ответил на публикацию о себе в журнале "Сноб"
- Главный тренер "Луча": Что будет с судейством, я не знаю…
- Депутат в Приморье уступил место женщине