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Во Владивостоке цены на однокомнатные квартиры вышли на рекордный уровень

10 Апреля 2013, 13:09 | Владивосток

В целом предложение по всем типам квартир в среднем по вторичному рынку жилья Владивостока стало дороже на 2,51%. Первый квартал 2013 года для вторичного рынка жилья Владивостока по данным NDVL.ru характеризовался неуверенным ростом цен предложения.

Неуверенным, поскольку в январе-феврале немного дешевле выглядели по сравнению с декабрем 1-комнатные квартиры, а в марте по сравнению с февралем почти на 2 тыс. подешевел средний «квадрат» по 3-комнатным квартирам.

Однако уже в марте предложение по 1-комнатным квартирам вышло на рекордный уровень - 101 997 рублей за 1 кв. м, подорожав с декабря на 4,24%. Практически на столько же за этот период – на 4,26% - подорожали гостинки, на 2,07% - 2-комнатные квартиры, на 1,58% - трехкомнатные. В целом предложение по всем типам квартир в среднем по вторичному рынку жилья Владивостока стало дороже на 2,51%.

В первые дни апреля положительную динамику показали цены только на «двушки», по остальным типам квартир наметилось незначительное отступление цен.

Виктор КУДИНОВ, ZRPRESS.Ru, Владивосток. 

Автор: Виктор Кудинов
Теги: вторичный рынок жилья 



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Комментарии

  • Mike14:31, 10.04.2013#

    Ну и где все эти "эксперты" рынка, утверждавшие, что после саммита жилье подешевеет?Поналезут болванчики только и все.

  • Псевдоним08:45, 11.04.2013#

    Объекты САМИТа еще недостроены. Но я вас уверяю, судя по воз росшему количеству потребительских кредитов, народ в полной жопппе. Понижение нужно ждать в ближайшие 2 года. Т. К. Освободившиеся после САМИТА "строители" начнут строить жилье.

  • Наивный пингвин14:36, 10.04.2013#

    Наши "хрущевки" и прочие панельки как хорошее французское вино - с годами только лучше становятся.

  • Псевдоним14:40, 10.04.2013#

    Как сыр Рокфор-чем старее и больше плесени, тем дороже

  • Елена14:52, 10.04.2013#

    ваши может и лучше от плесени и маразмов, а в москве посносили хрущевки, и првильно сделали. . Ну не стоят они столько! Красная цена 300-400 тысяч рублей за изношеные трубы, текущие крыши, кухню 5 метров, в которую ни один модуль мебели не влезет. . И сосодские бабки со слуховыми аппаратами, которые вам ни одного гвоздя не дадут вбить нормально. . .

  • Ольга08:47, 11.04.2013#

    Продайте за 450 тысяч мне, еду прям щас на сделку.

  • Cot09:37, 11.04.2013#

    Так она не продаёт, она хочет купить за деньги, вырученные с продажи своего автомобиля 2000-2002 года.

  • Псевдоним18:57, 13.04.2013#

    + 100

  • Ольга08:49, 11.04.2013#

    Куплю вместе с соседскими бабками у вас прям щас даже за 450 тысяч. Куда ехать?

  • Псевдоним09:42, 11.04.2013#

    Ну не знаю. У меня есть трешка в хрущевке и двушка в новострое. В хрущевке намного комфортнее: толстые стены, высокие потолки, просторные комнаты. Изношенные трубы элементарно при ремонте меняются на долговечный метапол. Да и с крышей траблов нет (в общем-то в большей части это проблема жильцов последнего этажа). Да и постройка дома качественнее, несмотря на возраст. А в новострое разве что кухня больше (хотя это еще вопрос, нужна ли она большая, особенно если обеденная зона отдельно находится). А так - стены тонкие (иной раз дырку страшно сверлить, боишься насквозь пройти), коридоры узкие (шкаф нормальный не влезает), потолки сравнительно низкие (не скажу, что не хватает, но все же как-то "давит" немного).

  • Мой псевдоним15:21, 10.04.2013#

    "характеризовался неуверенным ростом цен предложения" = цена предложения это никогда не равно "цене сделки", это знает любой здравомыслящий человек. НДВЛ - фуфловый сайт, ибо их супер программа может вам рассчитать цену гостинки в снеговой пади на 60 кв. м (http://www. ndvl. ru/calc?type=g&area=60&d=snegovaya_pad&m= &floor=middle&floorsTtl=10&is_new=1) что само по себе абсурдность.

  • Лялька08:30, 11.04.2013#

    Риэлтеры оборзели вконец.

  • Псевдоним13:21, 13.04.2013#

    Риэлтеры-то тут причём?Они берут свои 50-100 руб, остальное-хозяин оценивает.

  • Creator09:08, 11.04.2013#

    Сдаю и не жалуюсь, сия недвижимость приносит доход и это круче чем пэнсия!

  • Псевдоним13:05, 13.04.2013#

    Есчебы, самый "престижный" район россии. Потом думают чего ж это все с приморья валят.

  • Псевдоним13:22, 13.04.2013#

    перед статьёй есть реклама 20ти футовых контейнеров помоему это сомое-то что может себе позволить среднестатестический приморец

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