Во Владивостоке цены на однокомнатные квартиры вышли на рекордный уровень

В целом предложение по всем типам квартир в среднем по вторичному рынку жилья Владивостока стало дороже на 2,51%. Первый квартал 2013 года для вторичного рынка жилья Владивостока по данным NDVL.ru характеризовался неуверенным ростом цен предложения.

Неуверенным, поскольку в январе-феврале немного дешевле выглядели по сравнению с декабрем 1-комнатные квартиры, а в марте по сравнению с февралем почти на 2 тыс. подешевел средний «квадрат» по 3-комнатным квартирам.

Однако уже в марте предложение по 1-комнатным квартирам вышло на рекордный уровень - 101 997 рублей за 1 кв. м, подорожав с декабря на 4,24%. Практически на столько же за этот период – на 4,26% - подорожали гостинки, на 2,07% - 2-комнатные квартиры, на 1,58% - трехкомнатные. В целом предложение по всем типам квартир в среднем по вторичному рынку жилья Владивостока стало дороже на 2,51%.

В первые дни апреля положительную динамику показали цены только на «двушки», по остальным типам квартир наметилось незначительное отступление цен.

Виктор КУДИНОВ, ZRPRESS.Ru, Владивосток.