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Во Владивостоке цены на однокомнатные квартиры вышли на рекордный уровень
В целом предложение по всем типам квартир в среднем по вторичному рынку жилья Владивостока стало дороже на 2,51%. Первый квартал 2013 года для вторичного рынка жилья Владивостока по данным NDVL.ru характеризовался неуверенным ростом цен предложения.
Неуверенным, поскольку в январе-феврале немного дешевле выглядели по сравнению с декабрем 1-комнатные квартиры, а в марте по сравнению с февралем почти на 2 тыс. подешевел средний «квадрат» по 3-комнатным квартирам.
Однако уже в марте предложение по 1-комнатным квартирам вышло на рекордный уровень - 101 997 рублей за 1 кв. м, подорожав с декабря на 4,24%. Практически на столько же за этот период – на 4,26% - подорожали гостинки, на 2,07% - 2-комнатные квартиры, на 1,58% - трехкомнатные. В целом предложение по всем типам квартир в среднем по вторичному рынку жилья Владивостока стало дороже на 2,51%.
В первые дни апреля положительную динамику показали цены только на «двушки», по остальным типам квартир наметилось незначительное отступление цен.
Виктор КУДИНОВ, ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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Комментарии
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Елена14:52, 10.04.2013#
ваши может и лучше от плесени и маразмов, а в москве посносили хрущевки, и првильно сделали. . Ну не стоят они столько! Красная цена 300-400 тысяч рублей за изношеные трубы, текущие крыши, кухню 5 метров, в которую ни один модуль мебели не влезет. . И сосодские бабки со слуховыми аппаратами, которые вам ни одного гвоздя не дадут вбить нормально. . .
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Псевдоним09:42, 11.04.2013#
Ну не знаю. У меня есть трешка в хрущевке и двушка в новострое. В хрущевке намного комфортнее: толстые стены, высокие потолки, просторные комнаты. Изношенные трубы элементарно при ремонте меняются на долговечный метапол. Да и с крышей траблов нет (в общем-то в большей части это проблема жильцов последнего этажа). Да и постройка дома качественнее, несмотря на возраст. А в новострое разве что кухня больше (хотя это еще вопрос, нужна ли она большая, особенно если обеденная зона отдельно находится). А так - стены тонкие (иной раз дырку страшно сверлить, боишься насквозь пройти), коридоры узкие (шкаф нормальный не влезает), потолки сравнительно низкие (не скажу, что не хватает, но все же как-то "давит" немного).
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Мой псевдоним15:21, 10.04.2013#
"характеризовался неуверенным ростом цен предложения" = цена предложения это никогда не равно "цене сделки", это знает любой здравомыслящий человек. НДВЛ - фуфловый сайт, ибо их супер программа может вам рассчитать цену гостинки в снеговой пади на 60 кв. м (http://www. ndvl. ru/calc?type=g&area=60&d=snegovaya_pad&m= &floor=middle&floorsTtl=10&is_new=1) что само по себе абсурдность.
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Ну и где все эти "эксперты" рынка, утверждавшие, что после саммита жилье подешевеет?Поналезут болванчики только и все.