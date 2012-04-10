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Vladivostok Boat Show 2012 пройдет в мае
Ярмарка-распродажа водомоторной техники пройдет с 25 по 27 мая во Владивостоке в рамках IV Международной выставки яхт и катеров Vladivostok Boat Show 2012.
В течение трех дней все желающие смогут продать или купить катер, гидроцикл, лодку, яхту и многое другое. Также всех гостей и участников мероприятий ждет интереснейшая шоу-программа.
Под экспозицию выставки выделяется территория яхт-клуба, в том числе места у причалов и закрытые выставочные павильоны. Для обслуживания гостей выставки будет задействована вся инфраструктура Яхт-клуба: ресторан «Семь футов», ночной клуб «Абордаж», летняя терраса «Парус», открытая стоянка на воде, стоянка на берегу. Инфраструктура яхт-клуба позволит всем участникам и гостям чувствовать себя максимально комфортно во время выставки.
Для того, чтобы принять участие в мероприятии, можно обратиться в оргкомитет выставки. Телефон: 257-8888, 241-48-46. Адрес: Владивосток, ул. Лейтенанта Шмидта, 17, каб.24. Сайт: www.expo.sfyc.ru.
«Золотой Рог».
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