Обманутые дольщики Владивостока написали новое обращение

Весна обостряет сложные отношения между теми, кто платит за строительство и теми, кто строит за эти деньги. И в этой борьбе у сторон переполнилась чаша терпения, о чем свидетельствует обращение владивостокских обманутых дольщиков, которые обратились с ним в консульства стран – будущих участников саммита АТЭС во Владивостоке в сентябре этого года. «ЗР» приводит его дословно.

К Вам обращаются обманутые дольщики г. Владивостока, поскольку сейчас они в отчаянии и хотят предоставить Вам информацию об опасности инвестирования денежных средств в Российской Федерации.

Много лет назад несколько тысяч человек во Владивостоке вложили свои деньги в строительство нового жилья и с тех пор не имеют ни квартир, ни вложенных денег. Государство не желает нести ответственность за то, что позволяет заниматься строительством мошенникам и ворам.

В нашем городе сейчас более 13-ти объектов, которые не построены и люди, оплатившие желаемое жильё, остались на улице.

Обманутые дольщики предприняли на сегодняшний день все возможные меры, чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию. Мы писали письма и жалобы президенту России, премьер-министру, всем депутатам РФ, в Генеральную прокуратуру, в различные министерства, в администрацию Приморского края, ходили по кабинетам чиновников, выходили на митинги, снимали телесюжеты, писали газетные статьи. Результата нет. Ни чиновники, ни правоохранительные органы не хотят помочь людям, у которых мошенники украли деньги.

Законы в России написаны таким образом, что преступники могут воровать сотнями миллионов рублей у простых граждан и при этом не быть наказанными!

Вот краткая история некоторых из пострадавших строек. С 2005 года ЗАО «ДВСК» взялось построить три дома по адресам: ул. Кипарисовая, 2; ул. Овчинникова 18-20 и ул. Зейская, 10-12. Срок сдачи этих домов в эксплуатацию был 2007 и 2009 годы. В результате была построена лишь половина дома по ул. Кипарисовой,2. Затем стройка была в 2008 году заморожена, и по сей день дом не сдан. Остальные дома тоже не построены. Вместо них на местах строительства остались только котлованы. Деньги людям тоже не вернули. Хозяин компании «ДВСК» В.С. КРИВУЛИН от общения с дольщиками отказывается и занимается своим личным бизнесом…

В 2007 году гражданами были приобретены квартиры у компании «ДальРУС» по ул. Тобольская, 11. А в 2008-м стройку заморозили и больше не возобновляли. В августе 2011 года недостроенный дом, в строительство которого дольщики вложили около 150 млн рублей при преступном попустительстве судебных приставов был продан через аукцион за 10 млн рублей (это два подъезда по 10 этажей). На данный момент компания «ДальРУС» судится с рейдерской компанией «Джон Голд», а дольщики пытаются отсудить право собственности на свои доли в этом доме.

Еще 119 семей заключили договора долевого участия с «ДальРУС» на строительство дома по адресу г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостоку,106а-100а. Согласно договорам срок сдачи дома в эксплуатацию был 2007 год. Но он так и не был сдан в эксплуатацию. Много лет строительные работы на доме практически не ведутся.

Подобны истории с домами по адресам: ул. Ватутина, 27; ул. Комарова, 45; ул. Авроровская, 30; ул. Круговая и многие другие.

Дольщики, оплатившие свои квартиры много лет назад, вынуждены снимать жилье, платить ипотеку и фактически оставаться бездомными без надежды на светлое будущее для своих семей и детей!

Доведенные до отчаяния, дольщики будут вынуждены обратить на себя внимание гостей саммита АТЭС, перекрывать дороги, устраивать митинги, пикеты и голодовки! Наша власть не видит, что на фоне общего строительства остались такие серьёзные и жизненно важные проблемы, которые никто не хочет решать!

Просим Вас обратить внимание на эту информацию и задать вопрос нашим властям, почему так происходит в России и кто за это должен ответить?

Екатерина ЛАЙКО, председатель общества обманутых дольщиков Владивостока.

«Золотой Рог».