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Плохой спрос на новострой во Владивостоке объясняется скромными возможностями покупателей и высокой ценой

10 Апреля 2012, 14:09 | Владивосток

Для желающих улучшить свои условия жизни ситуация на рынке нового жилья во Владивостоке продолжает оставаться сложной. Притом что в минувшем году строители ввели в городе наибольший за все постсоветское время объем. Но существенная прибавка была достигнута за счет объектов, финансируемых из госбюджета. В итоге эти дома и квартиры постепенно должно пополнить предложение жилья, но уже на вторичном рынке.

С другой стороны, застройщики, временно прекратившие активную деятельность на своих стройках в силу трудностей, связанных с экономическим кризисом 2008 года и по иным причинам, постепенно возвращаются на строительные площадки.

По собственным данным компаний, на ул. Тигровой «Динасом» возобновлено строительство жилого комплекса «Атлантис-2», на ул. Ватутина «Квартира.Ру» вернулась на два свои 14-16-этажные дома, СП «Строитель» размораживает строительство комплекса «Аквамарин». К строительству дома на давно простаивавшем свайном поле на ул. Завойко, 4а приступил одноименный кооператив.

Тем не менее строительство еще 20 многоэтажек Владивостока разной степени готовности, брошенных в последние годы, пока не возобновлено. Вероятно, в ожидании какого-то общего решения или даже местного закона, позволившего бы им выйти из коллапса. То ли о банкротстве застройщиков, то ли о какой-то небезвозмездной для них помощи, позволявшей бы закончить строительство. В принципе, «замороженными» во Владивостоке на сегодня можно считать объемы нового жилья, сопоставимые с уже введенными в новом жилом районе Снеговая Падь.

Можно предположить, что спрос на новострой во Владивостоке на сегодняшний день ограничен скромными возможностями покупателей и барьером высоких цен. В начале этого года цены на жилье в нашенском городе уступали только Москве и Санкт-Петербургу, в то время как накануне подготовки к саммиту АТЭС они были заметно ниже, чем во многих крупных городах в европейской части России.

Цены на «квадраты» в строящихся объектах остаются разнонаправленными. На 5 тысяч рублей в течение последних четырех месяцев подешевело предложение «квадрата» в ЖК «Мыс Купера» на Эгершельде, на 2,5 тысячи снизилась нижняя планка на ЖК «Паллада» в районе Третьей Рабочей, но на 10 тысяч поднялась верхняя, на 2 тысячи меньше стала минимальная цена квадрата в доме по ул. Русской, 18 в «Лесном квартале»

Очень резко, на 8-14 тысяч поднялась цена в ЖК «Семерочка» на ул. Жигура, 54. На 8 тысяч рублей выросла минимальная цена «квадрата» в «двойне» на ул. Чкалова, 5, на 2 тысячи поднялась нижняя планка диапазона цен в мк. «Южный квартал» на БАМе, на 2-4 тысячи дороже «квадрат» в ЖК на ул. Леонова, 66, на 5 тысяч – во втором «Ласточкином гнезде» и верхняя планка цены на ЖК «Первомайский» на Чуркине, на 5 тысяч поднялась верхняя планка цены в ЖК «Каскад» по ул. Комарова.

Пока со своими ценами на рынке нового жилья Владивостока не определились два крупных застройщика, которые смогут оказывать определенное влияние на его поведение. По-прежнему остается непубличной цена намечающихся продаж 1-й очереди микрорайона в районе бухты Патрокл. Однако, судя по декларации о застройке, которую выставил на своем сайте ФГУПП «ГУСС «Дальспецстрой», можно предположить, что здесь «квадрат» будет предлагаться где-то по 50-60 тыс. рублей. Несколько ниже, чем прежде, (на 10 тысяч рублей за квадрат) прогнозируется минимальная начальная цена по комплексу «Аквамарин» - от 70 тысяч рублей. Впрочем, не исключены сюрпризы.

По мнениям экспертов, на этом рынке остается невостребованной застройщиками ниша эконом-класса с диапазоном цен в 30-35 тысяч рублей за «квадрат».

К сожалению, в эту нишу не вписываются и несколько ЖСК- цены на сегодня – 40-45 тысяч рублей за квадрат.

В целом, рынок нового жилья Владивостока на сегодня стабилен и может демонстрировать эту стабильность, по крайней мере, еще не менее полугода.

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».

Автор: Виктор Кудинов
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