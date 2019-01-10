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В Приморье начались продажи дешевых авиабилетов в Питер

10 Января 2019, 13:35 | Владивосток

По трем из них авиабилеты уже доступны для покупки

В 2019 году в перечень регулярных маршрутов, на которые жители Приморья могут приобрести льготные авиабилеты, вошли восемь направлений.

Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, в перечень льготных маршрутов вошли следующие направления:

– Владивосток – Москва – Владивосток;

– Владивосток – Санкт-Петербург – Владивосток;

– Владивосток – Екатеринбург – Владивосток;

­– Владивосток – Новосибирск – Владивосток;

– Владивосток – Магадан – Владивосток;

– Владивосток – Советская Гавань – Владивосток;

– Владивосток – Сочи – Владивосток;

– Владивосток – Минеральные Воды – Владивосток.

По данным на четверг, 10 января, льготные билеты в Приморье продаются по трем направлениям. Авиакомпания «Якутия» продает билеты из Владивостока в Магадан и обратно (3 000 рублей в одну сторону), авиакомпания «Уральские авиалинии» – в Екатеринбург (6 400 рублей в одну сторону) и Санкт-Петербург (7 500 рублей в одну сторону) и в обратном направлении. К слову, стоимость билетов из Владивостока в Южно-Сахалинск и обратно варьируется в пределах 15800-17500 руб.

«Авиакомпании “Аэрофлот” и “Сибирь” находятся в стадии заключения соглашений с Росавиацией. После этого субсидированные авиабилеты также поступят в продажу», – сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, с предложением увеличить период действия программы субсидированных авиаперевозок до круглогодичного в Правительство РФ обратилась в 2018 году Администрация Приморского края. Тогда программа действовала ежегодно с 1 марта по 1 декабря. По решению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, программа субсидирования авиаперевозок для жителей России и Дальнего Востока с ноября 2018 года расширена – теперь воспользоваться льготными авиабилетами можно круглый год.

Льготные авиаперелеты доступны для нескольких категорий граждан. Это люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы. С ноября прошлого года в число возможных участников программы вошли также многодетные семьи.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: авиаперелеты  перевозки  владивосток  цены  льготы  тарифы  аэропорт 



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