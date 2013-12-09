Владивостокцев приглашают на новогодние закупки

Жителей Владивостока приглашают приобрести продукты для новогоднего стола, ёлочные украшения и тематические сувениры на специальной ярмарке. Ярмарка «Новогодняя» будет работать по ул. Адмирала Фокина, 23 ежедневно с 9 до 18 часов до 31 декабря.

Здесь можно приобрести всё самое необходимое для приготовления традиционных новогодних блюд, а также продукты для праздничного стола. Рыбу, мясо и мясные продукты, колбасные изделия, мясо птицы, бакалейные товары, конфеты и кондитерские изделия представляют товаропроизводители Приморского края.

Цены на ярмарке ниже розничных в магазинах и супермаркетах города. Кроме того, торговля на ярмарке выгодна и местным производителям, у которых есть дополнительная возможность продавать свою продукцию без посредников.

Также на «Новогодней» ярмарке предлагается купить ёлочные игрушки, гирлянды, тематические сувениры и произведения декоративно-прикладного творчества.

Как отметили в управлении торговли и услуг администрации Владивостока, ярмарка перед Новым годом уже стала традиционной и проводится по многочисленным просьбам горожан с целью улучшить обеспечение товарами местных производителей по умеренным ценам.

ZRPRESS.RU, Владивосток.