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Владивостокцев приглашают на новогодние закупки
Жителей Владивостока приглашают приобрести продукты для новогоднего стола, ёлочные украшения и тематические сувениры на специальной ярмарке. Ярмарка «Новогодняя» будет работать по ул. Адмирала Фокина, 23 ежедневно с 9 до 18 часов до 31 декабря.
Здесь можно приобрести всё самое необходимое для приготовления традиционных новогодних блюд, а также продукты для праздничного стола. Рыбу, мясо и мясные продукты, колбасные изделия, мясо птицы, бакалейные товары, конфеты и кондитерские изделия представляют товаропроизводители Приморского края.
Цены на ярмарке ниже розничных в магазинах и супермаркетах города. Кроме того, торговля на ярмарке выгодна и местным производителям, у которых есть дополнительная возможность продавать свою продукцию без посредников.
Также на «Новогодней» ярмарке предлагается купить ёлочные игрушки, гирлянды, тематические сувениры и произведения декоративно-прикладного творчества.
Как отметили в управлении торговли и услуг администрации Владивостока, ярмарка перед Новым годом уже стала традиционной и проводится по многочисленным просьбам горожан с целью улучшить обеспечение товарами местных производителей по умеренным ценам.
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