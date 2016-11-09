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"М.Видео" хочет задавить конкурентов во Владивостоке
Крупнейший российский продавец электроники и бытовой техники открывает второй магазин накануне «черной пятницы»
«М.Видео» накануне «черной пятницы» открывает второй магазин во Владивостоке. Новый магазин расположен в торговом центре «Центральный» (ул. Светланская, 29), его торговая площадь составит 770 кв.м. Первый магазин во Владивостоке ритейлер открыл в конце июня в торгово-развлекательном комплексе «Седанка Сити». Конкуренты отнеслись в приходу «М.Видео» «нервно, но спокойно», отмечая что федералам вряд ли удастся перетянуть на себя больше 5% рынка.
«Формат магазина полностью соответствует омниканальной стратегии компании, направленной на развитие как традиционных, так и онлайн продаж. Независимо от того, где клиенты совершают покупку, им доступны единые цены, условия доставки, выбор сервисов и огромный выбор техники, включая специальные предложения производителей через интернет-каталог», - сообщили в «М.Видео».
Ритейлер отмечает, что среди покупателей из Владивостока наиболее востребована крупная бытовая техника, продажи которой заняли в обороте магазина около 30%, а также аудио-видео сегмент с долей 22% и категория смартфонов (около 19%). Лидерами по продажам стали смартфоны Samsung Galaxy S7 и Apple iPhone 7.
Досье «Золотого Рога»: «М.Видео» управляет сетью магазинов бытовой техники и электроники. В настоящее время сеть компании объединяет 388 магазинов в 162 городах России. По итогам 2015 года доля «М.Видео» на российском рынке составила 16% против 14% в 2014 году. Кипрской Svece Ltd принадлежит 57,7% акций «М.Видео». Крупнейшие акционеры - Александр ТЫНКОВАН, Михаил ТЫНКОВАН и Павел БРЕЕВ - контролируют кипрскую M.video Investment Ltd, которой принадлежит 100% акций Svece.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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