Интеграция образования и ИТ-технологий позволят Приморью выйти на рынок АТР - ректор ДВФУ

В ведущем дальневосточном вузе для этого возможности есть, заявил Иванец

Интеграция образования и ИТ-технологий позволит Приморью выйти на ведущий рынок информационных и телекоммуникационных технологий АТР. Об этом заявил ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец на форсайт-сессии форума Дальинфоком-2014. По его словам, ведущий вуз региона обладает необходимыми возможностями.

В своем докладе "Аналитическая поддержка государственной политики в области связи и телекоммуникаций" ректор ДВФУ подчеркнул необходимость объединения сферы образования и информационных технологий.

- Мы находимся в сердце АТР, и у нас есть возможности влиться в сферу IT-технологий наших соседей, которые являются настоящими "законодателями мод" в этой сфере. Нужно воспользоваться возможностям, которые есть у университета, - сказал Сергей Иванец.

По словам Иванца, ДВФУ имеет шанс стать интеллектуальным центром продвижения в страны АТР российских деловых и культурных традиций, инструментом влияния на национальные элиты стран АТР, формирующим благоприятный образ России, как сильного и дружественного партнера.

- Мы следим за тем, чтобы работа в АТР строилась в рамках комплексного плана России. Дальний Восток имеет перспективы по интеграции сферы IT в АТР, а это поспособствует реализации масштабных проектов на пользу региона, - отметил ректор ДВФУ.

Сергей Иванец подчеркнул, что необходимо обеспечить статус ДВФУ как источника аналитических исследований и создания исключительных компетенций в области связи и телекоммуникаций, социо-коммуникативных технологий, наиболее активно влияющих на структуру и качество человеческого капитала: на Дальнем Востоке России и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

- Мы будем создавать устойчивую систему кадрового обеспечении на Дальнем Востоке и в АТР за счет лучших студентов Приморского края. Превратим ДВФУ в площадку поиска и опробации иинженерных идей в рамках территорий опережающего развития, ориентируясь на самые передовые информационных технологии, - заключил Сергей Иванец.

Напомним, что Дальинфоком-2014 продлится два дня, за это время специалисты IT-сферы обсудят целый ряд вопросов, проведут круглые столы и спич-сессии. Кроме того, в рамках Дальинфокома пройдет чемпионат по киберспорту, олимпиада программистов, школа стартапов и выставка IT-expo.

ZRPRESS.RU, Владивосток.